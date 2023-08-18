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【環保網購】亞馬遜計劃「無盒子送貨」以降低成本並減少浪費

商業 18:43 2023/08/18

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網購送貨時會用一個大紙箱裝著貨品已是大家的常識，但未來可能改變。亞馬遜正計劃大幅減少使用送貨紙盒，未來可能不再有亞馬遜包裝紙盒，政策獲環保人士歡迎，但也有消費者擔心因為導致失竊或在缺乏保護下令貨件受損。

【通脹之苦】可可價格飆升影響朱古力食品銷情

為了方便物流，現在網購送貨都把同一地點的貨品集裝在一個大紙盒裡送貨，但未來可能不再會這樣，而是個別裝在製造商的包裝盒裡送貨。亞馬遜正計劃「無盒子送貨」，一方面有助降低成本，也能達到減少浪費的目標。

亞馬遜目前已有約11%貨品在送貨時沒有額外包裝，顧客在結帳時能選擇是否需要額外包裝。同時亞馬遜亦運用其對包裝商品公司和其他供應商的強大影響力，讓他們改進自己的包裝品質，以便產品能在沒有額外紙箱保護下，於運輸過程中仍能完好無損地送達消費者的家中。

但顧客對此的反應不一，有顧客表示歡迎，直言試過購買並不易碎的貨品，但送貨時卻用一個大紙箱包裝，感覺很浪費。但也有消費者擔心，沒有外盒包裝下小偷很容易就知道貨件的內容，這會讓小偷更易下手，而且也有消費者擔心沒有外盒也容易在送貨時因為天雨或其他容易而弄髒商品。

即使如此，無盒子送貨相信會是一定推行的政策，亞馬遜負責包裝和創新的副總裁Pat Lindner表示：「許多高級領導都認識到這事變得愈來愈重要，亞馬遜迫切需要在包裝方面進行下一步創新。」

【病毒營銷】專家警告企業　抖音、小紅書品牌推廣須慎重

責任編輯：李智賢

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