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【著數優惠】KFC「桶遊脆宇宙」VR體驗去到今個星期日 參加即贈$60現金券 +美食換領券

理財智慧 18:54 2023/08/18

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在8月17日至20日期間，KFC的巨型雞桶登陸銅鑼灣希慎廣場，以VR虛擬實境技術，糅合KFC招牌炸雞及雞桶等經典元素。參加者只要戴上VR裝置，即可進入「桶遊脆宇宙」的虛擬世界玩遊戲及贏取豐富獎品。

【談保說道】強積金僱員參加人數跌 察古知今思考背後問題，詳見【下一頁

按圖看活動詳情：

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【好去處】社區活動「舍區夏日嘉年華」鰂魚涌舉行 免費文藝活動+音樂表演+餐飲優惠，詳見【下一頁

每位參加者可獲贈HK$60 KFC現金券，憑相應遊戲得分更可獲贈美食換領券！除此之外，大家更可以在3D立體佈景前擺出創意甫士打卡，只要將照片上載到個人社交平台再標籤 @KFCHK 及@leegardenshk官方帳號，即可獲取經典葡撻換領券1張。

【職場熱話】見工要面試幾多次先有offer？ 網民話同踏入職場幾耐有關，詳見【下一頁

「桶遊脆宇宙」VR體驗詳情：

日期：8月17日（四）至8月20日（日）

時間：中午12時至下午9時

地址：銅鑼灣希慎廣場中庭


參加辦法：參加者只需追蹤@KFCHK 及@leegardenshk Instagram專頁，即可參加獎賞：所有參加者均可獲贈HK$60 KFC現金券*，並憑相應遊戲得分獲贈飲品換領券或炸雞換領券乙張,數量有限，送完即止。

【虛擬銀行】天星銀行推新開戶優惠 首5萬元活期存款可享6.88%年利率，詳見【下一頁

另外，KFC將推出「肯！快閃」限時優惠及日常「肯！抵Deal」超值優惠，下載KFC App並成為會員即可享優。

【爽膚水】消委會檢出10款爽膚水含酒精 最高達34% 13款五星評級中最平售73元，詳見【下一頁

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撰文 : 陳美鳳

3D 遊戲 美食 希慎廣場 Hysan Place 希慎 餐飲 KFC 銅鑼灣 VR 著數優惠

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