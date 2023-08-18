【著數優惠】KFC「桶遊脆宇宙」VR體驗去到今個星期日 參加即贈$60現金券 +美食換領券

在8月17日至20日期間，KFC的巨型雞桶登陸銅鑼灣希慎廣場，以VR虛擬實境技術，糅合KFC招牌炸雞及雞桶等經典元素。參加者只要戴上VR裝置，即可進入「桶遊脆宇宙」的虛擬世界玩遊戲及贏取豐富獎品。

【談保說道】強積金僱員參加人數跌 察古知今思考背後問題，詳見【下一頁】

按圖看活動詳情：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【好去處】社區活動「舍區夏日嘉年華」鰂魚涌舉行 免費文藝活動+音樂表演+餐飲優惠，詳見【下一頁】

每位參加者可獲贈HK$60 KFC現金券，憑相應遊戲得分更可獲贈美食換領券！除此之外，大家更可以在3D立體佈景前擺出創意甫士打卡，只要將照片上載到個人社交平台再標籤 @KFCHK 及@leegardenshk官方帳號，即可獲取經典葡撻換領券1張。

【職場熱話】見工要面試幾多次先有offer？ 網民話同踏入職場幾耐有關，詳見【下一頁】

「桶遊脆宇宙」VR體驗詳情： 日期：8月17日（四）至8月20日（日） 時間：中午12時至下午9時 地址：銅鑼灣希慎廣場中庭

參加辦法：參加者只需追蹤@KFCHK 及@leegardenshk Instagram專頁，即可參加獎賞：所有參加者均可獲贈HK$60 KFC現金券*，並憑相應遊戲得分獲贈飲品換領券或炸雞換領券乙張,數量有限，送完即止。

【虛擬銀行】天星銀行推新開戶優惠 首5萬元活期存款可享6.88%年利率，詳見【下一頁】

另外，KFC將推出「肯！快閃」限時優惠及日常「肯！抵Deal」超值優惠，下載KFC App並成為會員即可享優。

【爽膚水】消委會檢出10款爽膚水含酒精 最高達34% 13款五星評級中最平售73元，詳見【下一頁】

【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機