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荷里活男星新戲惹爭議 套假鼻演猶太音樂大師

環球社會熱點 08:05 2023/08/19

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美國影星畢列谷巴（Bradley Cooper）在新戲《Maestro》中，飾演猶太裔音樂大師Leonard Bernstein。但因畢列谷巴劇中套上假鼻演出，因此捲入「反猶」爭議。

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本身非猶太裔的畢列谷巴於去年拍攝Leonard Bernstein自傳電影時，便被拍攝到他用假鼻。近日《Maestro》宣傳片公布後，畢列谷巴「套假鼻」再次引起反猶爭議，不少人批評此舉是對猶太鼻大的刻板印象。

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不過，眾多猶太人士一致力撐畢列谷巴。猶太人組織「反誹謗聯盟」指出，過往影視作品或政治宣傳往往會用猶太人的鼻大特徵「大造文章」，但今次關於Leonard Bernstein的自傳電影中畢列谷巴卻不是同樣例子。

Leonard Bernstein家族後人亦在社交平台X（前稱Twitter）發文，證實畢列谷巴使用假鼻前曾咨詢他們意見。他們對外界誤解畢列谷巴意圖感到心痛，強調後者利用化妝希望重現Leonard Bernstein形象。

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責任編輯：吳漢培

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