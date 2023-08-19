【港元定存】半年港元定存最高4.68厘　大戶進場賺23萬利息

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【管理心得】安永港澳主管合夥人 勉勵新世代 ：勿過於計較付出
銀債約167億元向隅資金退還，10間銀行鬥加港元定期存款，搶攻老友記的退款閒資。集友推168天享4.3厘，東亞3個月有4.4厘，信銀國際孖招齊發，推半年期4.68厘的創新高息率，1年為4.28厘；工銀亞洲發3響炮，推38天3.2厘、188天4.1厘，以及98天4.3厘，華僑銀行推9個月4.75厘；中銀香港將提供包括定期存款、投資及保險等產品優惠。
本周有變化的定存息
|銀行
|定期存款利率（厘）
|7天
|1個月
|3個月
|6個月
|7個月
|天星
|4.2
（+1.1）
|建行
亞洲
|4.1
（-0.35）
|4.7
（+0.1）
|匯立
|4.3
（+0.8）
|大眾
銀行
|4.4
（+0.2）
|4.4
（+0.2）
|富邦
|4.6
（新推）
|創興
|5
（門檻500萬元全新資金）
|花旗
|3.21
（-0.29，手機或網上銀行）
5.2
（+0.8，高端客）
|大新
|5
（-0.1，全新VIP客）
|滙豐
|9
（-1）
|註：只列最高息，最終息率以銀行公布為準
本周的吸存戰有3大看點︰
（1）「大行縮、中小行谷」：滙豐撤7天年息10厘，也是下半年龍頭行首次減牌價息。反觀，中小行勇進出擊，信銀國際新推銀債優惠半年享4.68厘，為相同存期的破頂息。
（2）優待大戶：雖然市場頻指8月份定期存款「有加無減」，但實情是貴客才獲加息，小存戶卻早已頻頻減息。再者，建行亞洲的入場費忽上驟落「百變」，不知追息族會否感到眼花撩亂？上周該行勁「加辣」，8月10日把全新「貴賓理財戶」的入場費，從100萬元大幅提高至500萬元；本周又降低短存息。及至8月15日曾新設3個月起存額800萬元享4.7厘，堪稱市面最高的門檻；幸而翌日已急降至500萬元。若是現有客戶斥新資金，進場銀碼亦從500萬元驟降至只須100萬元。
同樣，花旗一周兩連減不設最低存款額的息率，3個月年息累劈0.42厘 、至3.21厘；卻勁升同期指定理財戶0.8厘，至5.2厘，晉級為第2大高息王。可是，享特高息須過兩關，首先是私人客戶業務（Citi Private Client）的新客，開戶資格至少擁800萬元資產；兼且開立投資戶口，並持有或轉入等值1萬美元（或7.8萬港元）的投資產品。假如是Citigold客戶（理財總值150萬元），3個月年息只享4.2厘。
（3）20厘超高息悄然下架：建行亞洲早前把7天年息狠劈6.2厘，至只得13.8厘，仍問鼎冠絕全城的高息王。
半年期再爆破頂息 信銀國際推4.68厘 千萬富翁賺息23萬
如以半年期4.68厘的新息王計，銀髮族以1,000萬元的長者iBond退款做定存，進場賺逾23萬元利息；存100萬賺息2.3萬元。
滙豐劈7天年息1厘至9厘 下半年首度削牌價息 4大行中頓變最低息
論盡大行的息王爭霸戰，滙豐狠削7天年息1厘，至9厘，在4大行頓變最低息，也是下半年首度劈牌價息率。
花旗料聯儲局9月凍息不變 美滙指數在103.5有支持
展望後市，港息受美息及美滙左右。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，預期聯儲局9月不會加息；就算按點陣圖再加多一次息，亦不會為市場帶來較大意外，畢竟美國加息周期已非常接近尾聲。3個月內美滙指數料為100.19 ，未來6至12個月預測為97.1；美元息差優勢暫時仍在，令目前美滙在100至103.5區間下限或有良好支持。
1個月拆息4連跌，報4.63厘；反映銀行資金成本的3個月拆息險守5厘，市料下周業界將隨拆息走低而暫時休戰。市場亦靜候24日（周四）舉行的Jackson Hole全球央行年會，觀望聯儲局主席鮑威爾會否為美息後向露口風，及至市傳零售綠債或於8月底開售再出擊。
WeLaB存息再勁玩過山車 猛加半年期2.2厘至4.2厘 追貼競敵
檢視虛銀，本周兩行加息，虛銀匯立（WeLaB Bank）存息連續兩周勁玩過山車，半年期勁加2.2厘至4.2厘，扭轉上周從4厘急劈2厘；又大幅調升1個月2.5厘至3厘。天星勁升3個月1.1厘至4.2厘。
眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。
另虛銀天星（AirStar Bank）轉戰綫谷活期息，新客首5萬元享6.88厘活期存息，約賺息287元。
那邊廂，近期勇進搶存的創興再有新猷，透過旗下流動理財手機應用程式，以單一交易計算成功兌換指定金額的貨幣，例如兩萬港元等，即可參加幸運大抽獎一次，有機會贏取頭獎文華東方1,000元禮品卡及各類商戶電子現金券等獎賞。
只適用於所有創興流動理財的個人客戶，每位合資格客戶由現時至9月底推廣期內，最多可獲4次抽獎機會。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：李勝君