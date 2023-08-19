【港元定存】半年港元定存最高4.68厘　大戶進場賺23萬利息

▲ 滙豐狠削港元短存息中小行鬥出擊

▼ 點擊圖片放大

銀債約167億元向隅資金退還，10間銀行鬥加港元定期存款，搶攻老友記的退款閒資。集友推168天享4.3厘，東亞3個月有4.4厘，信銀國際孖招齊發，推半年期4.68厘的創新高息率，1年為4.28厘；工銀亞洲發3響炮，推38天3.2厘、188天4.1厘，以及98天4.3厘，華僑銀行推9個月4.75厘；中銀香港將提供包括定期存款、投資及保險等產品優惠。

本周有變化的定存息

銀行 定期存款利率（厘） 7天 1個月 3個月 6個月 7個月 天星 4.2

（+1.1） 建行

亞洲 4.1

（-0.35） 4.7

（+0.1） 匯立 4.3

（+0.8） 大眾

銀行 4.4

（+0.2） 4.4

（+0.2） 富邦 4.6

（新推） 創興 5

（門檻500萬元全新資金） 花旗 3.21

（-0.29，手機或網上銀行）

5.2

（+0.8，高端客） 大新 5

（-0.1，全新VIP客） 滙豐 9

（-1） 註：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

本周的吸存戰有3大看點︰

（1）「大行縮、中小行谷」：滙豐撤7天年息10厘，也是下半年龍頭行首次減牌價息。反觀，中小行勇進出擊，信銀國際新推銀債優惠半年享4.68厘，為相同存期的破頂息。

（2）優待大戶：雖然市場頻指8月份定期存款「有加無減」，但實情是貴客才獲加息，小存戶卻早已頻頻減息。再者，建行亞洲的入場費忽上驟落「百變」，不知追息族會否感到眼花撩亂？上周該行勁「加辣」，8月10日把全新「貴賓理財戶」的入場費，從100萬元大幅提高至500萬元；本周又降低短存息。及至8月15日曾新設3個月起存額800萬元享4.7厘，堪稱市面最高的門檻；幸而翌日已急降至500萬元。若是現有客戶斥新資金，進場銀碼亦從500萬元驟降至只須100萬元。

同樣，花旗一周兩連減不設最低存款額的息率，3個月年息累劈0.42厘 、至3.21厘；卻勁升同期指定理財戶0.8厘，至5.2厘，晉級為第2大高息王。可是，享特高息須過兩關，首先是私人客戶業務（Citi Private Client）的新客，開戶資格至少擁800萬元資產；兼且開立投資戶口，並持有或轉入等值1萬美元（或7.8萬港元）的投資產品。假如是Citigold客戶（理財總值150萬元），3個月年息只享4.2厘。

（3）20厘超高息悄然下架：建行亞洲早前把7天年息狠劈6.2厘，至只得13.8厘，仍問鼎冠絕全城的高息王。

半年期再爆破頂息 信銀國際推4.68厘 千萬富翁賺息23萬

高息榜：

7天：建行亞洲13.8厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,323元利息，至9月底

1個月：滙豐旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

3個月：眾安（ZA Bank）迎新獎賞6.6厘。新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；優惠至8月底

半年：信銀國際4.68厘（銀債退款優惠）

1年：大眾財務及招商永隆4.5厘

兩年：Mox Bank 4.2厘

如以半年期4.68厘的新息王計，銀髮族以1,000萬元的長者iBond退款做定存，進場賺逾23萬元利息；存100萬賺息2.3萬元。

滙豐劈7天年息1厘至9厘 下半年首度削牌價息 4大行中頓變最低息

論盡大行的息王爭霸戰，滙豐狠削7天年息1厘，至9厘，在4大行頓變最低息，也是下半年首度劈牌價息率。

比拼4大行：

7天： 恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘

恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘 3個月 ：恒生4.1厘、滙豐及中銀3.5厘、渣打3.4厘

：恒生4.1厘、滙豐及中銀3.5厘、渣打3.4厘 半年期： 渣打3.8厘、滙豐及中銀3.6厘、恒生3.5厘

渣打3.8厘、滙豐及中銀3.6厘、恒生3.5厘 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

花旗料聯儲局9月凍息不變 美滙指數在103.5有支持

展望後市，港息受美息及美滙左右。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，預期聯儲局9月不會加息；就算按點陣圖再加多一次息，亦不會為市場帶來較大意外，畢竟美國加息周期已非常接近尾聲。3個月內美滙指數料為100.19 ，未來6至12個月預測為97.1；美元息差優勢暫時仍在，令目前美滙在100至103.5區間下限或有良好支持。

1個月拆息4連跌，報4.63厘；反映銀行資金成本的3個月拆息險守5厘，市料下周業界將隨拆息走低而暫時休戰。市場亦靜候24日（周四）舉行的Jackson Hole全球央行年會，觀望聯儲局主席鮑威爾會否為美息後向露口風，及至市傳零售綠債或於8月底開售再出擊。

WeLaB存息再勁玩過山車 猛加半年期2.2厘至4.2厘 追貼競敵

檢視虛銀，本周兩行加息，虛銀匯立（WeLaB Bank）存息連續兩周勁玩過山車，半年期勁加2.2厘至4.2厘，扭轉上周從4厘急劈2厘；又大幅調升1個月2.5厘至3厘。天星勁升3個月1.1厘至4.2厘。

虛銀長短息王：

1個月： PAOB 3.8厘

PAOB 3.8厘 3個月： 眾安6.6厘迎新獎賞

眾安6.6厘迎新獎賞 4個月： PAOB 4.2厘

PAOB 4.2厘 半年期： 匯立、富融、PAOB及Mox4.2厘

匯立、富融、PAOB及Mox4.2厘 7個月： 匯立4.3厘

匯立4.3厘 9個月： 匯立4.3厘

匯立4.3厘 1年期：Mox4.4厘，匯立4.3厘，PAOB及livi bank 3.4厘；天星3.1厘、眾安3.01厘、富融3厘

眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

另虛銀天星（AirStar Bank）轉戰綫谷活期息，新客首5萬元享6.88厘活期存息，約賺息287元。

那邊廂，近期勇進搶存的創興再有新猷，透過旗下流動理財手機應用程式，以單一交易計算成功兌換指定金額的貨幣，例如兩萬港元等，即可參加幸運大抽獎一次，有機會贏取頭獎文華東方1,000元禮品卡及各類商戶電子現金券等獎賞。

只適用於所有創興流動理財的個人客戶，每位合資格客戶由現時至9月底推廣期內，最多可獲4次抽獎機會。

更多【高息定存】文章

相關文章：

【港元定存】港元半年定存年息較兩年期高 大戶捨長取短反多賺近79萬元

【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 留意特惠息即將到期

【銀債2023】銀行推優惠吸銀債退款 一文睇清各行優惠詳情

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君