  • 29°C
香港時間 : 2023819日 (週六) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定存】 半年港元定存最高4.68厘 大跌市進場即賺23萬元利息

一圖看懂 18:18 2023/08/18

分享：

分享：

滙豐狠削港元短存息中小行鬥出擊

銀債約167億元向隅資金今天（8月18日）退還，10間銀行鬥加港元定期存款，搶攻老友記的退款閒資。

8月進入下半場，全周共有14間銀行調整港元定期存款息，當中10加1減，大新（02356）加完又減，花旗及建行亞洲則又加又減不同存期。

本周的吸存戰有3大看點︰

(1)「大行縮、中小行谷」：滙豐(HSBC)撤7天年息10厘，也是下半年龍頭行首次減牌價息。反觀，中小行勇進出擊，信銀國際新推銀債優惠半年享4.68厘，為相同存期的破頂息。

■定存息絕非「有加無減」 花旗小存戶頻遭減息 建行亞洲門檻曾升至800萬元再急降

(2)優待大戶：雖然市場頻指8月份定期存款「有加無減」，但實情是貴客才獲加息，小存戶卻早已頻頻減息。再者，建行亞洲的入場費忽上驟落「百變」，不知追息族會否感到眼花撩亂？上周該行勁「加辣」，8月10日把全新「貴賓理財戶」的入場費，從100萬元大幅提高至500萬元；本周又降低短存息。及至8月15日曾新設3個月起存額800萬元享4.7厘，堪稱市面最高的門檻；幸而翌日已急降至500萬元。若是現有客戶斥新資金，進場銀碼亦從500萬元驟降至只須100萬元。

同樣，花旗一周兩連減不設最低存款額的息率，3個月年息累劈0.42厘 、至3.21厘；卻勁升同期指定理財戶0.8厘至5.2厘，晉級為第2大高息王。可是，享特高息須過兩關，首先是私人客戶業務(Citi Private Client)的新客，開戶資格至少擁800萬元資產；兼且開立投資戶口，並持有或轉入等值1萬美元(或7.8萬港元)的投資產品。假如是Citigold客戶(理財總值150萬元)，3個月年息只享4.2厘。

(3)20厘超高息悄然下架：建行亞洲早前把7天年息狠劈6.2厘，至只得13.8厘，仍問鼎冠絕全城的高息王。

點擊圖片放大
  •  
  • ■逾百億元銀債向隅資金回籠 6行搶推退款優惠 華僑銀行4.75厘最高息

    • 那邊廂，6行鬥推銀債退款優惠，集友推168天享4.3厘，東亞3個月有4.4厘，信銀國際孖招齊發，推半年期4.68厘的創新高息率，1年為4.28厘；工銀亞洲發3響炮，推38天3.2厘、188天4.1厘、以及98天4.3厘，華僑銀行推9個月4.75厘；中銀香港(02388)將提供包括定期存款、投資及保險等產品優惠。

    本周有變化的定存息

    銀行定期存款利率(厘)
    7天1個月3個月6個月7個月
    天星  4.2(+1.1)  
    建行亞洲 4.1(-0.35)4.7(+0.1)  
    匯立    4.3(+0.8)
    大眾銀行  4.4(+0.2)4.4(+0.2) 
    富邦   4.6(新推) 
    創興  5(門檻500萬元全新資金)  
    花旗  3.21(-0.29, 手機或網上銀行), 5.2(+0.8, 高端客)  
    大新  5(-0.1, 全新VIP客)  
    滙豐9(-1)    
    註：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

    ■半年期再爆破頂息 信銀國際推4.68厘  千萬富翁賺息23萬元

    綜觀高息榜：
    7天：建行亞洲13.8厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1,323元利息，至9月底

    1個月：滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

    3個月：眾安(ZA Bank)迎新獎賞6.6厘。新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶(包括港人及訪港旅客)，獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；優惠至8月底

    半年：信銀國際4.68厘(銀債退款優惠)
    1年：大眾財務及招商永隆4.5厘
    兩年：Mox Bank4.2厘

    如以半年期4.68厘的新息王計，銀髮族以1,000萬元的長者iBond退款做定存，進場即賺逾23萬元利息；存100萬賺息2.3萬元，以8月份港股急挫，恒指失守萬八點，定存保本賺息。

    ■滙豐劈7天年息1厘至9厘  下半年首度削牌價息  4大行中頓變最低息

    此外，論盡大行的息王爭霸戰，滙豐狠削7天年息1厘至9厘，在4大行頓變最低息，也是下半年首度劈牌價息率。

    至於早前市傳滙豐向特選大戶重推5厘息，3個月5.15厘，半年達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港(02888)加3個月及半年至4.2厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選貴客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年4.58厘，1年4.88厘的破頂息。惟未悉上述超高息是否續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。

    比拼4大行：

    7天：恒生10.9厘
    中銀及渣打10厘
    滙豐9厘

    3個月：恒生4.1厘
    滙豐及中銀3.5厘
    渣打3.4厘

    半年期：渣打3.8厘
    滙豐及中銀3.6厘
    恒生3.5厘

    1年期：中銀及渣打3.4厘
    恒生3.1厘

    ■花旗料聯儲局9月凍息不變  美滙指數在103.5有支持 

    展望後市，港息受美息及美滙左右。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期聯儲局9月不會加息；就算按點陣圖再加多一次息，亦不會為市場帶來較大意外，畢竟美國加息周期已非常接近尾聲。3個月內美滙指數料為100.19 ，未來6至12個月預測為97.1；美元息差優勢暫時仍在，令目前美滙在100至103.5區間下限或有良好支持。

    1個月拆息4連跌，報4.63厘；反映銀行資金成本的3個月拆息險守5厘，市料下周業界將隨拆息走低而暫時休戰。市場亦靜候下周四(24日)舉行的Jackson Hole全球央行年會，觀望聯儲局主席鮑威爾會否為美息後向露口風，及至市傳零售綠債或於8月底開售再出擊。

    ■WeLaB存息再勁玩過山車 猛加半年期2.2厘至4.2厘 追貼競敵

    那邊廂，檢視虛銀，本周兩行加息，TOM集團(02383)有份的虛銀匯立(WeLaB Bank)存息，連續兩周勁玩過山車，半年期勁加2.2厘至4.2厘，扭轉上周從4厘急劈2厘；又大幅調升1個月2.5厘至3厘。天星勁升3個月1.1厘至4.2厘。

    虛銀長短息王：
    1個月：平保(02318)牽頭虛銀平安壹賬通(PAOB)3.8厘

    3個月：眾安6.6厘迎新獎賞

    4個月：PAOB4.2厘
    半年期：匯立、富融、PAOB及Mox4.2厘
    7個月：匯立4.3厘
    9個月：匯立4.3厘
    1年期：Mox4.4厘，險勝匯立的4.3厘，跑贏PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；天星的3.1厘、眾安的3.01厘、富融的3厘。

    眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

    另小米(01810)牽頭虛銀天星(AirStar Bank)轉戰綫谷活期息，新客首5萬元享6.88厘活期存息，約賺息287元。

    那邊廂，近期勇進搶存的創興再有新猷，透過旗下流動理財手機應用程式，以單一交易計算成功兌換指定金額的貨幣，例如兩萬港元等，即可參加幸運大抽獎一次，有機會贏取頭獎文華東方1,000元禮品卡及各類商戶電子現金券等獎賞。

    只適用於所有創興流動理財的個人客戶，每位合資格客戶由現時至9月底推廣期內，最多可獲4次抽獎機會。

    更多【高息定存】文章

    相關文章：【港元定存】港元半年定存年息較兩年期高 大戶捨長取短反多賺近79萬元

    【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 留意特惠息即將到期

    【銀債2023】銀行推優惠吸銀債退款　一文睇清各行優惠詳情

    【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

    一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

     

     

    特約記者：曾桂芬 

    責任編輯：李勝君


     

    開啟hket App，閱讀全文
    富融銀行 滙立銀行 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 創興銀行（01111） 天星銀行 中銀香港（02388） 東亞銀行（00023） 集友銀行 大新銀行集團（02356）

    下一篇文章

    【ESG】投資ESG基金 享1.6萬元現金回贈

    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款