【新股IPO】內地母嬰護理公司Saint Bella計劃明年來港上市 集資最少1億美元

消息指，內地母嬰護理公司Saint Bella考慮最快於明年來港上市，並已聘任高盛及瑞銀處理IPO事宜，集資介乎1億至2億美元。



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於8月4日Saint Bella及其母公司貝康國際宣布在過去一年中已完成三輪C輪融資，集資近1億美元，騰訊(00700) 及中國人壽(02628)等有份領投。

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記者：張以正