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【新股IPO】內地母嬰護理公司Saint Bella計劃明年來港上市 集資最少1億美元

股樓投資 15:42 2023/08/18

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消息指，內地母嬰護理公司Saint Bella考慮最快於明年來港上市，並已聘任高盛及瑞銀處理IPO事宜，集資介乎1億至2億美元。

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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於8月4日Saint Bella及其母公司貝康國際宣布在過去一年中已完成三輪C輪融資，集資近1億美元，騰訊(00700)  及中國人壽(02628)等有份領投。

【同場加映】青姐話：經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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記者：張以正

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