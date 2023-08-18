【恒指季檢】碧桂園遭剔出恒生指數、染藍6年累跌逾9成　碧桂園服務留恒指掉出國指（附港股通、恒指國指科指新貴）　恒生投資指結果並不意外

▲ 【恒指季檢】碧桂園遭剔出恒生指數、染藍6年累跌逾9成 碧桂園服務留恒指掉出國指（附港股通、恒指國指科指新貴）

恒指季檢結果出爐，恒生指數公司宣布， 一如預期將市值最低的碧桂園 （02007） 剔出恒生指數，碧桂園服務 （06098） 未受影響，國藥控股 （01099） 則成為新貴，恒指成份股數目維持80隻。碧桂園2017年末染藍，2018年1月即見頂，從當時高位逾17元，近6年股價累跌逾9成。

國指方面，納入攜程 （09961） ，剔走碧桂園服務 （06098） ，成份股數目維持50隻。所有變動將於9月4日（星期一），即9月1日收市後生效。

恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝表示，本次恒指季檢中並未看到重大變化。然而，並非所有調整都符合預期。可預期的是恒生指數將剔除碧桂園，估計恒指公司是考慮到該公司最近的發展。但考慮到碧桂園目前僅佔指數的0.1%，實際影響並不大。

他認為令人意外的是，碧桂園服務將不會從恒指中剔除，但將從國指中移除，其在國指中只佔0.22%。另外，對於恒指新增國藥控股，他指醫療保健行業是唯一一個市場場覆蓋率低於50%的行業。恒指公司為進一步邁進其每個行業組別的市值覆蓋率不低於50%的目標，對此並不感到意外。將使市場覆蓋率從約44%增加到約46%。

恒生科技指數加入東方甄選 （01797） ，剔走瑞聲科技 （02018） ，成份股維持30隻。

恒生綜合指數則納入22隻股份，剔走27隻股份，成分股數目由523隻減少至518隻。

恒生綜合指數納入22隻股份：

恒生綜合指數剔走27隻股份：

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編輯：葉志偉