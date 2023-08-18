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【恒指季檢】碧桂園遭剔出恒生指數、染藍6年累跌逾9成 碧桂園服務留恒指掉出國指（附港股通、恒指國指科指新貴） 恒生投資指結果並不意外
恒指季檢結果出爐，恒生指數公司宣布， 一如預期將市值最低的碧桂園 （02007） 剔出恒生指數，碧桂園服務 （06098） 未受影響，國藥控股 （01099） 則成為新貴，恒指成份股數目維持80隻。碧桂園2017年末染藍，2018年1月即見頂，從當時高位逾17元，近6年股價累跌逾9成。
國指方面，納入攜程 （09961） ，剔走碧桂園服務 （06098） ，成份股數目維持50隻。所有變動將於9月4日（星期一），即9月1日收市後生效。
恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝表示，本次恒指季檢中並未看到重大變化。然而，並非所有調整都符合預期。可預期的是恒生指數將剔除碧桂園，估計恒指公司是考慮到該公司最近的發展。但考慮到碧桂園目前僅佔指數的0.1%，實際影響並不大。
他認為令人意外的是，碧桂園服務將不會從恒指中剔除，但將從國指中移除，其在國指中只佔0.22%。另外，對於恒指新增國藥控股，他指醫療保健行業是唯一一個市場場覆蓋率低於50%的行業。恒指公司為進一步邁進其每個行業組別的市值覆蓋率不低於50%的目標，對此並不感到意外。將使市場覆蓋率從約44%增加到約46%。
恒生科技指數加入東方甄選 （01797） ，剔走瑞聲科技 （02018） ，成份股維持30隻。
恒生綜合指數則納入22隻股份，剔走27隻股份，成分股數目由523隻減少至518隻。
恒生綜合指數納入22隻股份：
- 香格里拉 （00069）
- 四海國際 （00120）
- 大家樂 （00341）
- 非凡領越 （00933）
- 中廣核礦業 （01164）
- 達勢股份 （01405）
- 京基金融 （01468）
- 友聯國際 （01563）
- 融創中國 （01918）
- 馬可數字 （01942）
- 來凱醫藥 （02105）
- 深圳百果園 （02411）
- 梅斯健康 （02415）
- 易點雲 （02416）
- 科笛集團 （02487）
- 珍酒李渡 （06979）
- 九方財富 （09636）
- 特海國際 （09658）
- 北森控股 （09669）
- 艾迪康 （09860）
- 藥師幫 （09885）
- 宏信建投 （09930）
恒生綜合指數剔走27隻股份：
- 東亞銀行 （00023）
- 正商實業 （00185）
- 俄鋁 （00486）
- 中國食品 （00506）
- 信利國際 （00732）
- 金陽新能源 （01121）
- 中國利郎 （01234）
- 粵豐環保 （01381）
- 互太紡織 （01382）
- 香港航天科技 （01725）
- 維亞生物 （01873）
- 中駿集團 （01966）
- 弘陽地產 （01996）
- 德信中國 （02019）
- 三葉草生物 （02197）
- 中梁控股 （02772）
- 奇富科技 （03660）
- 合景悠活 （03913）
- 宇華教育 （06169）
- 港龍中國 （06968）
- 樂享集團 （06988）
- 卓越商企 （06989）
- 藍月亮 （06993）
- 寶龍商業管理 （09909）
- 建業新生活 （09983）
- 祖龍娛樂 （09990）
- 寶尊電商 （09991）
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編輯：葉志偉