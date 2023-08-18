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【恒指季檢】碧桂園遭剔出恒生指數、染藍6年累跌逾9成　碧桂園服務留恒指掉出國指（附港股通、恒指國指科指新貴）

股市 20:48 2023/08/18

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恒指季檢結果出爐，恒生指數公司宣布， 一如預期將市值最低的碧桂園 （02007） 剔出恒生指數，碧桂園服務 （06098） 未受影響，國藥控股 （01099） 則成為新貴，恒指成份股數目維持80隻。碧桂園2017年末染藍，2018年1月即見頂，從當時高位逾17元，近6年股價累跌逾9成。

國指方面，納入攜程 （09961） ，剔走碧桂園服務 （06098）   ，成份股數目維持50隻。所有變動將於9月4日（星期一），即9月1日收市後生效。

恒生科技指數加入東方甄選 （01797）  ，剔走瑞聲科技 （02018） ，成份股維持30隻。

恒生綜合指數則納入22隻股份，剔走27隻股份，成分股數目由523隻減少至518隻。

恒生綜合指數納入22隻股份：

恒生綜合指數剔走27隻股份：

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

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編輯：葉志偉

指數 港股 恒生科技指數 恒生指數 恒生綜合指數 恒生中國企業指數 中國
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