【職場熱話】30歲男為供樓、生仔打兩份工 網民：年輕時用命換錢 到老時用錢換命

每個香港人都希望擁有自己的蝸居，為了支付買樓、供樓的費用，有些人會打超過一份工。有網民在網上討論區發文，指自己30歲，為增加收入打兩份工，每天工作十多小時，每月大約有3萬，他雖感到疲累，但為了未來的房屋和生兒育女，他仍堅持下去，因而發文尋求網友支持。網民各有不同看法，有人認為轉高薪工作比打打兩份工更有效，有人則認為健康最重要，不要用生命換取金錢。

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另有網民表示，「如果是有經紀，他們什麼工都會叫你見，我比較好運，一般見3至4份都能獲聘，但那些工作就不一定是我想做的」。有網民表示「這些都很視乎運氣，運氣不好的話失業半年也不奇怪，特別是現在這個經濟環境。」又有網民認為文職競爭大，「現在滿街大學生，你還怎麼找文職」亦有網民認為「你一星期有四份工見，機會應該也不錯。」

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有網民表示「如果年輕又捱到就照做吧，我也是過來人，但不要將賺到錢就又全部花光，做到這麼累又少了外出玩的機會，人生是少了很多樂趣，但五六年後，你就能有一筆錢」、「支持你，但也要量力而為，在八九十年代，很多人都是這樣打幾份工，要刻苦耐勞才能成功，不可能一畢業就一步登天的」、「習慣了就不怕了，如果辛苦覺得，兼職那份工做少點，還要留些時間給另一半、家人和孩子，要學會凡事平衡。」網民亦補充，「努力一定有回報，每個人的人生都要經歷千錘百鍊，早捱便早『上岸』。」

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有網民認為樓主應該轉工，「我年輕時也曾經打兩份工，不過後來覺得這不是正確做法，辛苦之餘又不是真的找很多錢。你應該轉一份工資高的工作去做，如果條件不夠，便應該進修完再轉工」、「如果要生孩子和供樓，你兩份加上只有3萬左右也不會夠，只能夠轉高薪的正職。」另有網民建議「建議將兼職的時間用來進修，以後是職場上可以叫好點的價錢。」

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也有網民認為健康最重要，「別這麼拼命，捱得太辛苦怕會捱出病來」、「我當年也曾經捱了三年，每天下班腳步浮浮，後來我的健康非常差，雖然沒有什麼痛症，但是體質很弱，都是要後來休養了幾年才回復正常，過來人經驗，如你不是等錢花，無謂這樣冒險。」還有網民認為這樣是得不常失，「年輕時用命換錢，到老時用錢換命。」

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