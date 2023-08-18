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【科技一周回顧】紐約禁止政府設備使用TikTok　WhatsApp推出多項新功能

科技 19:00 2023/08/18

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【TikTok被禁】紐約市憂慮安全問題　禁止政府設備使用TikTok

社交媒體應用程式TikTok的數據安全問題，向來為人詬病，而且更是美國政界的眾矢之的。近日美國再向TikTok「開一槍」，美國紐約市16日以安全憂慮為由，禁止在政府設備上使用TikTok。紐約市市長Eric Adams表示，TikTok對該市的技術網絡造成了安全威脅。

>>> 【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令

2/【WhatsApp新功能】WhatsApp推出發送高清相片功能　設2大圖片傳送設定

WhatsApp雖然作為港人常用的通訊應用程式，但相信大家總會在發送相片時，聽過甚至說過「不要用WhatsApp給我」，以免相片像素被壓縮。WhatsApp 18日宣布，推出高清相片功能。

>>>【WhatsApp新功能】一機多帳號功能　登陸WhatsApp測試版

3/【網絡安全】FBI警告用戶留意手機若出現「8大徵兆」　個人資料、存款或已被竊取

黑客發動的攻擊愈趨猖狂，美國聯邦調查局（FBI）近日就發出警告，表示發現有新的詐騙手法，黑客可能會將惡意程式嵌入到beta版App，以感染用戶手機。FBI提醒，若手機若出現「8大徵兆」，恐怕手機用戶的個人資料、存款會全被竊取。

4/【機迷熱話】Xbox推出新政策　釐清違規行為及處罰標準

為保障各遊戲玩家能獲得公平的遊玩體驗，大部分的遊戲服務供應商都會制定一系列的使用守則。遊戲廠商巨頭Xbox近日宣布，加入一項新政策，旨在釐清Xbox如何執行其社群準則的違規處罰，並幫助玩家跟踪對其帳戶進行的執行操作。

>>>【限時優惠】PS5減價　$3,990即可入手光碟版主機

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