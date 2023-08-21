【職場熱話】港男每年轉一次工由2.1萬加2.6萬 網民：太Jumpy不會有高級職位請你

經常轉工的行為被稱為「Jumpy」，這樣做人通常是為追求更高的薪資和工作環境，但這種行為是否明智呢？有網民在網上討論區發文，指自己追求更好的工作，每年轉一次工，每次加薪2至3千元，由月薪2.1萬增加到2.6萬，因而詢問網民自己是不是太「Jumpy」。網民意見各有不同，有人認為完全沒問題，亦有人指會影響長遠的業發展。

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有網民指，「我不跳也每年加2.5千工資，別總是跳槽吧」、「其實在一間公司做得好，就別走了」、「如做得開心差一兩千工資沒所謂，當然還有晉升空間就最好」、「如果你還年青就可以」、「那麼Jumpy很難找工作，因為培訓一個能獨立工作的員工也要花兩年時間。」亦有網民認為「Jumpy只要說得通，完全沒問題」、「如果跳槽能加人工，又適合自己，那就跳吧。」

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有不少網民都認為「轉太多不太好」，「太Jumpy了，其實做1年才叫熟識公司的事務」、「每間公司都有優點有缺點，你轉多少份工都還會是感覺差點東西，Jumpy與否，跟你每次轉工加多少工資沒關係，而你每年轉一份工很肯定是Jumpy，而更大問題是你會讓人看到，你只會做一年就走，長遠說是壞事。」

有網民補充，「短期做初級職位時，工資是可以高一點，但長遠而言，你做到高級職位，你這樣還年年轉工，很多公司也不會考慮你」、「轉工是為錢，但有時也要考慮，轉工會不會幫到你規劃職業生涯」、「轉工轉到沒有人請的時候，你還是初級職位，對你已經是『overpay』，還更難找工作。」亦有網民表示「年輕人多轉工是ok，但是不應只為錢，而應為工作前途。」

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另有網民分享IT行業轉工的經歷，「大學畢業之後一年跳一次，由入行月薪1.2萬，跳到2萬、2.8萬、3萬到最後跳到月薪有4萬，那些公司是要看到你這樣跳才覺會得厲害，如你安安穩穩的加一點點工資，會覺你不行。」

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