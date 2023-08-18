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【轉數快】轉數快累計逾1260萬個戶口 今年首7個月激增逾百萬個新登記

Hot Talk 17:42 2023/08/18

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轉數快按月增加逾19萬個新戶口

據香港銀行同業結算公司的統計，俗稱轉數快（FPS）的銀行快速支付系統又創新高，截至7月底止共錄得逾1,260.77萬個帳戶登記，跟去年底的1,147.66萬個戶口相比，今年首7個月累計增加逾113.1萬個登記；如以幅度計，驟升9.86%。

若只以單月比較，相比6月份的1,241.45萬個戶口，上月新戶口按月增加19.32萬個。

■3大小銀行鬥谷轉數快  星展慶祝FPS5周年 轉帳至DBS獎100元

事實上，今年上半年轉數快已激增逾93萬個新戶口；展望下半年，市料轉數快上客量持續攀升， 尤其是最近3大小銀行鬥谷轉數快，令其更廣泛被使用，包括︰

⑴星展為慶祝轉數快及電子印花5周年，有一系列活動多謝客戶支持，使用轉數快轉帳至星展帳戶可獲100元現金獎賞；現有客戶送上一個免費電子印花（價值10元），完成合資格交易，更可參加升級獎賞獲高達400元現金獎賞。

滙豐賣旗日明天接受FPS捐款  頭炮為善導會籌款 電子支付趨普及化 

(2)滙豐(HSBC)為賣旗日注入新動力， 將電子收款服務推展至參與賣旗日的慈善機構，在賣旗活動加入轉數快（FPS）及PayMe二維碼（「QR Code」）捐款選項，為參與團體及捐款人士帶來更多便利。

過去賣旗機構一直只接受現金捐款，但隨着數碼支付日趨普及，滙豐亦將電子收款方案推廣至參與團體。慈善機構可在錢袋上展示FPS或PayMe QR Code，途人在街上買旗時，利用銀行的流動理財應用程式、PayMe或其他電子錢包掃瞄，即可以電子形式捐款。

明天(8月19日)舉行全港賣旗日，善導會將會籌募款項，用於支援弱勢社群身心健康和青少年預防犯罪服務。

■去年「智豐收」經FPS QR Code交易數目  較前年急增3倍 有助建構智慧城市

滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠表示，隨着日常消費逐漸邁向無現金化，大眾同樣期望在捐款予慈善機構時，可以透過手機完成。電子支付日趨普及，不單方便沒有現金的人士捐款，更可以提升籌款團體處理款項及對帳的效率。去年由滙豐「智豐收」的收款方案處理經FPS QR Code交易數目，較前年激增三倍。

滙豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones)指，PayMe是香港具領導地位的電子支付應用程式，用戶超過300萬；作為本地的電子錢包，積極推動電子支付應用，建構智慧城市。

■中銀谷年輕客 FPS過數及完成任務贏演唱會飛

(3)中銀香港(02388)為谷年輕品牌「理財 TrendyToo」，今個夏天推出連串優惠，將理財融入年輕客戶的生活，後生仔只須完成基本任務贏取門票。玩法是透過手機銀行 ／BoC Pay「轉帳／轉數快」功能，轉帳最少1元予第三方1次，並於「給收件人的信息」欄位輸入[TrendyToo] ＋ 完成1筆買入或賣出港股、A 股、美股或「碎股易」交易，全新申請 Chill Card 、推薦一位18至35歲親友成功開立「智盈理財」或「自在理財」帳戶 等。

中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示，理財 TrendyToo年輕品牌自推出以來深受歡迎，截至今年4月，該行年齡介乎18至35歲的全新年輕客戶人數按年增長逾2倍。年輕人消費力強勁，此客戶群同期整體的信用卡消費金額按年上升3成，外滙交易筆數亦因外遊反彈而增長逾 6 成。

人氣偶像炎明熹水上音樂會作招徠  市料FPS上客量再闖新高

為鼓勵更多年輕客戶使用理財服務，中銀香港推出集音樂、運動及理財於一身的活動，客戶只要完成指定的信用卡、手機銀行外幣兌換或股票買賣等服務，便有機會獲得9月9日在海洋公園水上樂園舉行的「TrendyToo SPLASH！」跨感官水上音樂會門票，欣賞人氣偶像炎明熹（Gigi），聯同「理財 TrendyToo」形象大使張馳豪（Aska）及其他嘉賓演出。本地大學及專上院校全日制學生成功開立帳戶，更有機會享最高3,600 元優惠。

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君

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