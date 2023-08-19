【玄人‧峰語@iM網欄】術數實戰 應用真太陽時

起命盤立體地看命主的特質上期提過「真太陽時」的概念，它其實是一個追求精確時間性的理論，問題是我們算命真的要用上它嗎？

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一直以來，我認為算命術是一個人的人生定位及趨勢預測的學說，主要是用來解構一個人的特點、強弱、機遇及往後所行之路的可行性，它講求是向一個大方向的發展。要知道，大凡是一個方向性的計劃，我們沒可能每一刻的細小計劃都要準備好才向前行，因此，在訂命盤時，我們以「大概」的規劃就可以了。

從另一角度而言，我之前已解釋過為何同年、同月、同日、同時生的人，八字及紫微斗數盤可以是相同，但命運及際遇會有所差別，背後原因有：

1) 同時辰八字只是出生一刻相同，同受孕成胎的時間可以是不同的，有的可能是受孕後38周出生，有的可能是38周零5日才見天日，雖是同一出生時間，但他們的「胎元」並不一樣。

2) 大家在不同環境長大，所受的後天成長之氣可以大相庭徑，因此成長後的性格、氣質、對事物的取態、觀點，可以是不一的。

由此可見，即使可能追求到出生時的最準確的真太陽時，但有很多數據我們是沒可能亦沒法掌握，所以表面看似追求精準，其實作用不大，所以「大概」是可接受的。然而，有些情況，我們會用真太陽時去作定盤，原因是差那少少的時間，整個命盤會不一樣。例如一個嬰孩在1、3、5、7、9、11時正或之後十數分鐘出生，正路起盤時會減23分鐘（這是當年師父綜合了幾個因素而定下來的指引），原因是大凡單數時間，是介乎兩個時辰的交接點，有機會是不同五行的日干（可以是癸水和甲木、乙木和丙火，丁火和戊土、己土和庚金……之分別）或同五行而陰陽不同（如甲乙木、丙丁火、戊己土、庚辛金、壬癸水之分別）。

為了準確定盤，我會傾向起兩個時間的命盤以作參考。如果嬰孩在晚上11時出生，涉及了跨日的情況，這個更需要調節兩個命盤算來參詳。有一個紫微斗數的老師，他的起盤方法更加不同，如果是順產的嬰孩，他會選擇用嬰孩在母體作動的時間作參考，直至嬰孩出生的一刻，分別起不同的斗數盤，然後參照父母的特點、家境為嬰孩定盤，如果那一個近似嬰孩的客觀條件，就會加以用之。

他的理據是嬰孩作動的一刻已經開始受天地之氣，而母親整個生產過程，他也在努力掙扎，所以就以那時辰作為他的命盤。這方法雖不是真太陽時計算，卻收殊途同歸之效。綜而論之，起盤的方法千變萬化，斷命的方法亦五花八門，我暫時亦沒法去肯定那一取時及方法為之最為精準，不過，透過與命主的交流，很多時候都可以找出近似的命盤來定位。因此，我結論是時間不是不重要，但透過交流立體地以命主的客觀條件去定盤，才是王道。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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