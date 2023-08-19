  • 29°C
香港時間 : 2023819日 (週六) 09:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】術數實戰 應用真太陽時

名人薈萃 08:00 2023/08/19

分享：

分享：

起命盤立體地看命主的特質上期提過「真太陽時」的概念，它其實是一個追求精確時間性的理論，問題是我們算命真的要用上它嗎？

同場加映：【青姐話】經濟停滯躺平  港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

一直以來，我認為算命術是一個人的人生定位及趨勢預測的學說，主要是用來解構一個人的特點、強弱、機遇及往後所行之路的可行性，它講求是向一個大方向的發展。要知道，大凡是一個方向性的計劃，我們沒可能每一刻的細小計劃都要準備好才向前行，因此，在訂命盤時，我們以「大概」的規劃就可以了。

從另一角度而言，我之前已解釋過為何同年、同月、同日、同時生的人，八字及紫微斗數盤可以是相同，但命運及際遇會有所差別，背後原因有：

1) 同時辰八字只是出生一刻相同，同受孕成胎的時間可以是不同的，有的可能是受孕後38周出生，有的可能是38周零5日才見天日，雖是同一出生時間，但他們的「胎元」並不一樣。

2) 大家在不同環境長大，所受的後天成長之氣可以大相庭徑，因此成長後的性格、氣質、對事物的取態、觀點，可以是不一的。

由此可見，即使可能追求到出生時的最準確的真太陽時，但有很多數據我們是沒可能亦沒法掌握，所以表面看似追求精準，其實作用不大，所以「大概」是可接受的。然而，有些情況，我們會用真太陽時去作定盤，原因是差那少少的時間，整個命盤會不一樣。例如一個嬰孩在1、3、5、7、9、11時正或之後十數分鐘出生，正路起盤時會減23分鐘（這是當年師父綜合了幾個因素而定下來的指引），原因是大凡單數時間，是介乎兩個時辰的交接點，有機會是不同五行的日干（可以是癸水和甲木、乙木和丙火，丁火和戊土、己土和庚金……之分別）或同五行而陰陽不同（如甲乙木、丙丁火、戊己土、庚辛金、壬癸水之分別）。

為了準確定盤，我會傾向起兩個時間的命盤以作參考。如果嬰孩在晚上11時出生，涉及了跨日的情況，這個更需要調節兩個命盤算來參詳。有一個紫微斗數的老師，他的起盤方法更加不同，如果是順產的嬰孩，他會選擇用嬰孩在母體作動的時間作參考，直至嬰孩出生的一刻，分別起不同的斗數盤，然後參照父母的特點、家境為嬰孩定盤，如果那一個近似嬰孩的客觀條件，就會加以用之。

他的理據是嬰孩作動的一刻已經開始受天地之氣，而母親整個生產過程，他也在努力掙扎，所以就以那時辰作為他的命盤。這方法雖不是真太陽時計算，卻收殊途同歸之效。綜而論之，起盤的方法千變萬化，斷命的方法亦五花八門，我暫時亦沒法去肯定那一取時及方法為之最為精準，不過，透過與命主的交流，很多時候都可以找出近似的命盤來定位。因此，我結論是時間不是不重要，但透過交流立體地以命主的客觀條件去定盤，才是王道。

聯絡電郵：keifungfortune@gmail.com

同場加映：【溫股知新】負面消息續浮現  恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】術數基本法 甚麼是「真太陽時」？
2023/08/11
【玄人‧峰語@iM網欄】術數基本法 甚麼是「真太陽時」？
【玄人‧峰語@iM網欄】萬事講時機 「慢」不一定是壞事
2023/08/05
【玄人‧峰語@iM網欄】萬事講時機 「慢」不一定是壞事
【玄人‧峰語@iM網欄】 命學話你知 英倫之行隨筆
2023/07/29
【玄人‧峰語@iM網欄】 命學話你知 英倫之行隨筆
【玄人‧峰語@iM網欄】人的成敗首重 放在對的土壤上培養
2023/07/21
【玄人‧峰語@iM網欄】人的成敗首重 放在對的土壤上培養
【玄人‧峰語@iM網欄】納米樓風水 坐向好難補先天缺陷
2023/07/15
【玄人‧峰語@iM網欄】納米樓風水 坐向好難補先天缺陷
正能量 占卜星相命理 太陽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【iMoney暑假有禮第二撃】送香港迪士尼樂園一日標準門票30張
【iMoney暑假有禮第二撃】送香港迪士尼樂園一日標準門票30張
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【消費優惠】MOKO推「打工仔」主題活動 上班族可享75折餐飲優惠
【消費優惠】MOKO推「打工仔」主題活動 上班族可享75折餐飲優惠
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款