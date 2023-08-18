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【業績速報】龍湖半年多賺7.7%至80.6億 中期息0.32元 趙軼：今年債務壓力已完全過去

股樓投資 18:41 2023/08/18

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龍湖集團（00960）公布，截至6月底止，純利80.6億元（人民幣，下同），按年增長7.7%；營業額620.4億元，按年下跌34.6%；派發中期息每股0.32元，按年滅少3%。

龍湖股價周五（18日）收報16.54元，下跌3.8%，成交額6億元。

集團上半年合同銷售額為985.2億元，按年升14.8%，主要原因是在供貨端做了充足準備，全年將提供3,200億元可供貨源，今年上半年新項目去化率達70%。集團上半年交付84個項目，6.2萬套房源，100%如期交付。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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首席財務官趙軼指出，全年目標回款1,600億元，首七個月已完成約980億元，強調今年債務壓力已完全過去，只剩餘約1.19億元於11月份到期，目前正逐步提前償還於明年到期80億港元銀團貸款。明年到期債務規模只有約200億元，當中海外債務幾乎為零。

集團上半年新增20幅新地，分佈在深圳、上海、廣州、成都、杭州、蘇州等一線及強二線城市。新增土地儲備總建築面積為257萬平方米，權益面積為184萬平方米。截至2023年6月底，本集團的土地儲備合計達5,489萬平方米，權益面積為3,816萬平方米，87%的貨值集中在高能級城市和價值區域，且成本合理。

【延伸閱讀】【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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期內龍湖商業已進入全國32座城市，累計開業運營商場達81座，運營總建面為762萬平方米（含車位總建築面積為980萬平方米），整體出租率95.4%，合作品牌超6,500家，戰略合作品牌超400家。

龍湖集團的綜合借貸總額為2,070.9億元，平均借貸成本為4.26%，平均貸款年限為7.19年，淨負債率為57.2%，現金短債比為1.96，剔除預收款的資產負債率61.9%，創近五年新低，並連續七年滿足「三道紅線」要求。

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記者：李兆明

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商場 龍湖集團（00960） 純利 營業額 港股

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