【相機王者】EISA年度攝影器材大獎得獎名單出爐　Nikon蟬聯「年度最佳相機」

下一篇文章
【AI大戰】Meta疑推新AI模型「Code Llama」 提供免費生成編程代碼服務
由歐洲影音協會（EISA）舉辦的年度攝影器材大獎（EISA Awards），向來都是不少攝影迷買機的參考重點。EISA日前公佈，2023至2024年度攝影器材大獎得獎名單，當中最高殊榮的「年度最佳相機」繼續由Nikon獲得。
EISA由共50多家來自歐洲多國的影音、攝影等雜誌編輯組成，並會在每年的8月，公布最新的年度攝影器材大獎獲獎名單。繼去年Nikon Z9獲得「年度最佳相機」後，有「迷你Z9」之稱的Nikon Z8在今年也被選為最新的「年度最佳相機」，讓Nikon繼續穩坐「相機界一哥」之位。
該組織在得獎評論中直指，Nikon Z8是一款強悍的混合式相機，機身設計比Z9更小巧，但卻能繼承了後者大部分的功能。加上配備了4,570萬像素全畫幅傳感器、具有快速準確的自動對焦系統，以可在拍攝4K影片時實現高分辨率2倍變焦等錄影功能，使其成為「拍攝靜態照片和影片的絕佳選擇」。
此外，EISA今年另新加了一項「最佳多媒體智能手機」，並由Sony Xperia 1 V獲得。該手機具有「Exmor T for mobile」感光元件，和一組由焦距為24毫米主鏡頭、16毫米的超廣角鏡頭，及85至125毫米光學變焦鏡頭所組成的鏡頭組件。
EISA Photo Awards 2023-2024 最佳攝影器材大獎名單：
相機類：
鏡頭類：
手機類：
【FUJIFILM相機】富士推復古迪士尼相機 FUJIFILM X100V特別版
責任編輯：殷凱怡
《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。