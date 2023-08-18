  • 29°C
香港時間 : 2023818日 (週五) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【相機王者】EISA年度攝影器材大獎得獎名單出爐　Nikon蟬聯「年度最佳相機」

科技 18:04 2023/08/18

分享：

分享：

由歐洲影音協會（EISA）舉辦的年度攝影器材大獎（EISA Awards），向來都是不少攝影迷買機的參考重點。EISA日前公佈，2023至2024年度攝影器材大獎得獎名單，當中最高殊榮的「年度最佳相機」繼續由Nikon獲得。

【摺機大戰】OnePlus新摺機或押後發布　網傳兩大原因

EISA由共50多家來自歐洲多國的影音、攝影等雜誌編輯組成，並會在每年的8月，公布最新的年度攝影器材大獎獲獎名單。繼去年Nikon Z9獲得「年度最佳相機」後，有「迷你Z9」之稱的Nikon Z8在今年也被選為最新的「年度最佳相機」，讓Nikon繼續穩坐「相機界一哥」之位。

該組織在得獎評論中直指，Nikon Z8是一款強悍的混合式相機，機身設計比Z9更小巧，但卻能繼承了後者大部分的功能。加上配備了4,570萬像素全畫幅傳感器、具有快速準確的自動對焦系統，以可在拍攝4K影片時實現高分辨率2倍變焦等錄影功能，使其成為「拍攝靜態照片和影片的絕佳選擇」。

此外，EISA今年另新加了一項「最佳多媒體智能手機」，並由Sony Xperia 1 V獲得。該手機具有「Exmor T for mobile」感光元件，和一組由焦距為24毫米主鏡頭、16毫米的超廣角鏡頭，及85至125毫米光學變焦鏡頭所組成的鏡頭組件。

EISA Photo Awards 2023-2024 最佳攝影器材大獎名單：

相機類：

  • 年度最佳相機：Nikon Z8
  • 最佳進階全片幅相機：Sony A7R V
  • 最佳全片幅相機：Canon EOS R6 Mark II
  • 最抵買相機：Canon EOS R8
  • 最佳內容創作相機：Sony ZV-E1
  • 最佳APS-C片幅相機：Fujifilm X-H2
  • 最佳攝錄相機：Panasonic Lumix S5IIX

鏡頭類：

  • 最佳鏡頭：Sony FE 20-70mm F4 G
  • 最佳廣角變焦鏡頭：Tamron 20-40mm F2.8 Di III VXD
  • 最佳標準定焦鏡頭：Sony FE 50mm F1.4 GM
  • 最佳人像鏡頭：Nikon NIKKOR Z 85mm F1.2 S
  • 最佳遠攝鏡頭：Canon RF 135mm F1.8L IS USM
  • 最佳超遠攝鏡頭：Nikon NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S
  • 最佳遠攝變焦鏡頭：Tamron 50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXD
  • 最佳超遠攝變焦鏡頭：Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS|Sports
  • 最佳微距鏡頭：OM System M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO

手機類：

  • 最佳多媒體智能手機：Sony Xperia 1 V

【FUJIFILM相機】富士推復古迪士尼相機　FUJIFILM X100V特別版

【限時優惠】PS5減價　$3,990即可入手光碟版主機

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】IKEA 抓緊疫後機遇 加快進軍民生區　美食+可持續發展概念誘客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp推出發送高清相片功能　設2大圖片傳送設定
今日
【WhatsApp新功能】WhatsApp推出發送高清相片功能　設2大圖片傳送設定
【科技大戰】Microsoft宣布下月舉行「特別活動」　料發布新平板電腦
今日
【科技大戰】Microsoft宣布下月舉行「特別活動」　料發布新平板電腦
【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令
今日
【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令
【AI大戰】Meta疑推新AI模型「Code Llama」　提供免費生成編程代碼服務
今日
【AI大戰】Meta疑推新AI模型「Code Llama」　提供免費生成編程代碼服務

你可能感興趣

【WhatsApp新功能】WhatsApp推出發送高清相片功能　設2大圖片傳送設定
今日 14:04
【WhatsApp新功能】WhatsApp推出發送高清相片功能　設2大圖片傳送設定
【科技大戰】Microsoft宣布下月舉行「特別活動」　料發布新平板電腦
今日 15:11
【科技大戰】Microsoft宣布下月舉行「特別活動」　料發布新平板電腦
【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令
今日 16:19
【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令
攝影器材 科技產品 移動裝置 抵買 全片幅 Fujifilm 智能手機 攝影 歐洲 Panasonic

下一篇文章

【AI大戰】Meta疑推新AI模型「Code Llama」　提供免費生成編程代碼服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【便攜式硬碟】​​多款便攜式硬碟故障　SanDisk釋出軟件修復更新
【便攜式硬碟】​​多款便攜式硬碟故障　SanDisk釋出軟件修復更新
【Deepfake音樂】Google擬與環球、華納音樂協商　開發AI音樂工具
【Deepfake音樂】Google擬與環球、華納音樂協商　開發AI音樂工具
【馬斯克走數？】Twitter遭悉尼公司起訴　涉拒付逾780萬元辦公室裝修費
【馬斯克走數？】Twitter遭悉尼公司起訴　涉拒付逾780萬元辦公室裝修費
【網絡安全】疫情過後資安挑戰持續　應對有方？
【網絡安全】疫情過後資安挑戰持續　應對有方？
【機迷熱話】Sony官方預告進一步開放PS5新功能　支援杜比全景聲+SSD容量增至8TB
【機迷熱話】Sony官方預告進一步開放PS5新功能　支援杜比全景聲+SSD容量增至8TB
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款