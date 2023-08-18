【相機王者】EISA年度攝影器材大獎得獎名單出爐　Nikon蟬聯「年度最佳相機」

由歐洲影音協會（EISA）舉辦的年度攝影器材大獎（EISA Awards），向來都是不少攝影迷買機的參考重點。EISA日前公佈，2023至2024年度攝影器材大獎得獎名單，當中最高殊榮的「年度最佳相機」繼續由Nikon獲得。

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EISA由共50多家來自歐洲多國的影音、攝影等雜誌編輯組成，並會在每年的8月，公布最新的年度攝影器材大獎獲獎名單。繼去年Nikon Z9獲得「年度最佳相機」後，有「迷你Z9」之稱的Nikon Z8在今年也被選為最新的「年度最佳相機」，讓Nikon繼續穩坐「相機界一哥」之位。

該組織在得獎評論中直指，Nikon Z8是一款強悍的混合式相機，機身設計比Z9更小巧，但卻能繼承了後者大部分的功能。加上配備了4,570萬像素全畫幅傳感器、具有快速準確的自動對焦系統，以可在拍攝4K影片時實現高分辨率2倍變焦等錄影功能，使其成為「拍攝靜態照片和影片的絕佳選擇」。

此外，EISA今年另新加了一項「最佳多媒體智能手機」，並由Sony Xperia 1 V獲得。該手機具有「Exmor T for mobile」感光元件，和一組由焦距為24毫米主鏡頭、16毫米的超廣角鏡頭，及85至125毫米光學變焦鏡頭所組成的鏡頭組件。

EISA Photo Awards 2023-2024 最佳攝影器材大獎名單：

相機類：

年度最佳相機：Nikon Z8

最佳進階全片幅相機：Sony A7R V

最佳全片幅相機：Canon EOS R6 Mark II

最抵買相機：Canon EOS R8

最佳內容創作相機：Sony ZV-E1

最佳APS-C片幅相機：Fujifilm X-H2

最佳攝錄相機：Panasonic Lumix S5IIX

鏡頭類：

最佳鏡頭：Sony FE 20-70mm F4 G

最佳廣角變焦鏡頭：Tamron 20-40mm F2.8 Di III VXD

最佳標準定焦鏡頭：Sony FE 50mm F1.4 GM

最佳人像鏡頭：Nikon NIKKOR Z 85mm F1.2 S

最佳遠攝鏡頭：Canon RF 135mm F1.8L IS USM

最佳超遠攝鏡頭：Nikon NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

最佳遠攝變焦鏡頭：Tamron 50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXD

最佳超遠攝變焦鏡頭：Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS|Sports

最佳微距鏡頭：OM System M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO

手機類：

最佳多媒體智能手機：Sony Xperia 1 V

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責任編輯：殷凱怡

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