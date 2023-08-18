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【港交所388】任志剛據報是港交所下屆主席熱門　任志剛發言人：沒有評論

股市 17:32 2023/08/18

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彭博引述消息人士透露，現年74歲的金管局前總裁任志剛已成為港交所 （00388） 下任主席的主要候選人。任志剛透過發言人回覆本報查詢，表示沒有評論。港交所現任主席史美倫2018年上任，依香港公職慣例，她很大機會於明年任滿6年退任。

港交所今年委任任志剛和證監會前主席唐家成加入港交所董事會，市場人士早已視二人為下屆港交所主席的熱門人選。

歐冠昇CEO首份合約明年屆滿

彭博報道指，任志剛準備在港交所現任主席查史美倫任期於明年4月結束後接替她擔任主席。史美倫是港交所首位女主席，而下任主席人選尚未最終確定。港交所發言人拒絕置評。

未來幾個月，港交所董事會還將決定其行政總裁人選。現任行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）的合約將於明年5月到期。

任志剛2009年離任金管局後，曾加入瑞銀董事會，2017年離任董事會成員。

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編輯：胡學能

港股 瑞銀 歐冠昇 證監會 任志剛 史美倫 香港交易及結算所有限公司 香港金融管理局
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