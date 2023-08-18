法南餐廳嫌逾4000元「貼士」太少 侍應追出門要多一倍

法國東南部度假勝地聖特羅佩（St Tropez）的一間餐廳日前被揭露，有客人即使已支付高達500歐元（約4,256港元）小費，侍應仍追上前索要多一倍。當地市長坦言，餐廳的小費及最低消費文化已經太過極端。

意大利餐廳收170元切餅費 一塊索價8.5 【下一頁】

法國媒體Nice Matin報稱，一名「富裕」意大利人士早前在聖特羅佩一間餐廳食飯後，留下足有500歐元小費。當他以為自己足夠大方時，侍應追到停車場，向其要多500歐元小費，滿足最少1,000歐元（約8,512港元）的小費要求。

侍應聲稱，因為男子支付1,000歐元的小費，才算符合帳單金額20%的餐廳習俗。法國友人透露，男子對此感到十分憤怒，揚言從此不會再去聖特羅佩。

西班牙海灘豎假英文告示 阻大量外國遊客湧入 【下一頁】

聖特羅佩市長Sylvie Siri早前受訪時亦坦言，當地餐廳的小費文化已經失控，批評強制收小費的做法與敲詐勒索無太大差別，餐廳亦無意服務當地民眾。當地媒體指出，聖特羅佩部分餐廳會「揀客」，只接待看似願意支付高額小費的客人。

據悉，聖特羅佩部分餐廳強制要求客人支付小費，或設立人均消費最少1,500歐元限制（約1.28萬港元）。有指部分餐廳會製作黑名單，專門記錄拒絕支付20%小費的客人，拒絕他們下次預約。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培