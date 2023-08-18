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【業績│REITS】冠君中期每基金單位分派跌12.6%至9.27仙　料分派持續下滑　朗豪坊商場上半年租金收益升12%

股市 17:18 2023/08/18

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【業績│REITS】冠君中期每基金單位分派跌12.6%至9.27仙　料分派持續下滑　朗豪坊商場上半年租金收益升12%

冠君產業信託 （02778） 中期可分派收入按年跌12.3%至6.2億元，分派總額為5.55億元，每基金單位分派為0.0927元，按年跌12.6%。展望未來，由於去年下半年的基數較高，預料零售銷售經歷上半年的強勁反彈後，增長動力將於今年餘下時間稍為放緩，對零售市場前景保持審慎樂觀。而中環寫字樓市場因區內供應增加，以及中國企業的需求稍緩，前景仍未明朗且充滿挑戰。

冠君產業信託又指，儘管零售物業的租金收益已從疫情期間的谷底回升，但未必足以彌補兩項寫字樓物業續租租金下跌及較高的融資成本所帶來的損失。預料信託的租金收益和每基金單位分派將於整個2023年持續下滑。

朗豪坊辦公樓下半年出租率和租金收益或稍下滑

隨着零售市道回暖，朗豪坊商場的租金收益亦見增長，但未能抵銷寫字樓市場租賃動力不足的影響，續租租金下跌持續壓縮寫字樓物業組合的收益。冠君產業信託上半年租金收益總額按年跌2.4%至11.7億元。

朗豪坊商場的租金收益雖然按年升12.3%至3.7億元，但辦公樓方面的租金收益跌3.7%至1.7億元，商場出租率為95%，辦公樓的出租率為93.2%。

該信託預期，朗豪坊辦公樓會繼續吸引更多來自醫療及美容行業的租戶。但是，下半年的出租率和租金收益或因部分租戶不續約而稍為下跌。

另外，花園道三號上半年租金收益按年跌9%至6.3億元，寫字樓出租率於6月底為82.2%。信託指，維持續租率及出租率仍然是首要的工作。由於市場需時消化現有供應，預料續租租金下跌的情況將持續一段時間。

在加息環境下，冠君產業信託指，可分派收入繼續受壓。平均香港銀行同業拆息上升，令現金融資成本增加46.1%至 2.68億元。截至6月底止， 固定利率債務比例處於 54.5%的水平，而去年底為75%。

截至6月底止，物業組合總值為631.3億元，資產負債比率為22.7%。

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編輯：袁諾曦

港股 朗豪坊 冠君產業信託（02778）
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