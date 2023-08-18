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【中資電訊股】中移動7月客戶總數升至9.86億 5G客戶淨增逾453萬戶
股市 17:17 2023/08/18
內地三大電訊營運商陸續公布7月客戶數據。中國移動 （00941） 7月5G套餐客戶淨增數繼續跑贏，按月增453.1萬戶至7.26億。中移動股價周五收報64.2元，跌1.4%。
中國移動7月移動客戶總數9.86億，按月增61.4萬戶，年內累計增加1099.4萬戶。中國移動7月5G套餐客戶數7.26億，按月增453.1萬戶。中國移動7月有綫寬帶業務客戶總數為2.88億，月淨增客戶數為176.7萬戶，年內累計淨增客戶數1,600.3萬。
|2023年
|客戶總數（單月淨變化）
|5G套餐客戶（單月淨變化）
|7月
|9.86億（+61.4萬戶）
|7.26335億（+453.1萬戶）
|6月
|9.85386億（+227.8萬戶）
|7.21804億（+1484.8萬戶）
|5月
|9.83108億（＋32.5萬戶）
|7.06956億（＋814.6萬戶）
|4月
|9.82783億（＋2.5萬戶）
|6.98810億（＋957.5萬戶）
|3月
|9.82758億（＋411.0萬戶）
|6.89235億（＋5010.2萬戶）
|2月
|9.78648億（＋313.9萬戶）
|6.39133億（＋1665.9萬戶）
|1月
|9.75509億（＋50.3萬戶）
|6.22474億（＋846.9萬戶）
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編輯：葉志偉
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