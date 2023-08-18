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【中資電訊股】中移動7月客戶總數升至9.86億　5G客戶淨增逾453萬戶　

股市 17:17 2023/08/18

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內地三大電訊營運商陸續公布7月客戶數據。中國移動 （00941） 7月5G套餐客戶淨增數繼續跑贏，按月增453.1萬戶至7.26億。中移動股價周五收報64.2元，跌1.4%。

中國移動7月移動客戶總數9.86億，按月增61.4萬戶，年內累計增加1099.4萬戶。中國移動7月5G套餐客戶數7.26億，按月增453.1萬戶。中國移動7月有綫寬帶業務客戶總數為2.88億，月淨增客戶數為176.7萬戶，年內累計淨增客戶數1,600.3萬。

2023年客戶總數（單月淨變化）5G套餐客戶（單月淨變化）
7月9.86億（+61.4萬戶）7.26335億（+453.1萬戶）
6月9.85386億（+227.8萬戶）7.21804億（+1484.8萬戶）
5月9.83108億（＋32.5萬戶）7.06956億（＋814.6萬戶）
4月9.82783億（＋2.5萬戶）6.98810億（＋957.5萬戶）
3月9.82758億（＋411.0萬戶）6.89235億（＋5010.2萬戶）
2月9.78648億（＋313.9萬戶）6.39133億（＋1665.9萬戶）
1月9.75509億（＋50.3萬戶）6.22474億（＋846.9萬戶）
ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

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編輯：葉志偉

港股 中資電訊股 電訊 中國 5G 中國移動（00941）
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