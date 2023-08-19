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【AI世代】虛銀藉AI技術　控成本增客戶體驗

12:00 2023/08/19

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理慧銀行（livi bank）科技總監林冠宇認為，AI技術成為大趨勢，對於銀行機構來說必然是好事，不但成本控制更佳，客戶更可獲得個性化體驗。

人工智能（AI）技術的發展已有一段時間，但對普羅大眾而言，AI技術總是過於複雜，難以理解，令接納程度和發展進度相較緩慢。惟去年生成式AI工具ChatGPT的誕生，令AI再度成為熱潮，應用情況變得更普及。對於主打借助科技來營運的虛擬銀行來說，當市民和政府對科技抱更開放的態度，能導入更多新技術，或可更好地發揮其價值。

本地虛擬銀行之一的理慧銀行（livi bank）自2020年開業以來，積極在合規的情況下，應用各類型科技技術和大數據，來處理業務和提供服務。例如，今年3月推出的livi Business，就是主打自動化流程助中小企開戶，並透過AI來協助審批。而截至7月底，已有逾2,100間中小企透過相關服務開設帳戶。

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不過，到底科技技術在金融業界的採納情況，又是否一直都相當順利？該企科技總監林冠宇（Gary）接受本報訪問時提及，他曾於多間金融機構負責科技相關部門的工作，可說是看着科技趨勢，以及大眾和企業對科技應用態度的轉變。Gary以AI為例，往時可能只有IT人會對此有了解，但企業和市民或會感到憂慮和抗拒。但自從ChatGPT和其他生成式AI工具的出現，普羅大眾能夠親身試玩，自然就會吸引他們去了解AI背後的運作，甚至尋找不同方法來試用。

現時就算非IT人，都可以解釋到何謂AI技術。

他補充，當市民大眾、企業員工和政府都對技術了解後，接受能力自然會更高。作為虛擬銀行的科技總監，就能夠趁機研究和尋求更多不同的方法技術應用於業務之中。

他提到，AI技術現時成為大趨勢，對於銀行機構來說必然是好事，不但成本控制更佳，客戶更可以獲得個性化量身訂製的體驗，從而吸引新客戶和提高客戶的黏着度。他加以解釋，過往若有20名客服人員，就只能同時與20名客戶進行對話，「若採用AI機械人，它可以同時應付可能上百人的查詢。」而且技術更可以根據客戶過往的數據進行分析，以了解其偏好和需求，即時解決用戶的疑問和削減顧慮，並提供個人化建議，可更有效地留住客戶。

除了面向客戶的AI技術應用外，Gary另透露，目前正研究引入大型語言模型（LLM），並探索此AI模型對內部工作程序應用的可能性，從而提升livi bank員工的工作效率。他笑言：「可以利用LLM訓練AI機械人做Gary，如果有問題就向它請教，就如找我一樣，甚至可能比起聯絡到我更為容易，解決問題的速度更加快捷。」

須平衡LLM　與自家訓練模型

惟他也坦言，要引入LLM仍存在許多難題有待解決，例如外部訓練的開源LLM仍存在風險和限制，「我們不清楚它被輸入了哪些數據」。所以，他現時正計劃探討方法，來平衡採用開源LLM模型以及自家訓練的模型。「自家訓練的模型能夠控制好數據，但當然數據量自然不及開源模型，所以仍需要時間來想辦法將他們結合。」

Gary直言，若成功找到平衡點，相信可更有效地發揮AI潛力，來幫助企業發展。

【AI發展】AI學者變科企創業家　特贊CEO授5大成功要素

記者：曾曉汶

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