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【管理心得】專訪ghd CEO　荷蘭式管理風格　率團隊解疫下供應鏈挑戰

12:00 2023/08/20

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ghd行政總裁Jeroen Temmerman表示，保持對員工的信任，是管理者必修的一課。

多年來，美髮造型工具市場的競爭都相當激烈，幾乎每周都會出現新品牌、新趨勢和新產品。要保持領先地位，需要付出的努力和汗水，絕對超乎外界想像。如近年在全球高速崛起的英國品牌ghd，其荷籍行政總裁Jeroen Temmerman可算是功不可沒，在其領導下品牌在全球脫穎而出，營收年年平穩上升。他受訪時強調團隊的共同努力，才能應對疫下供應鏈挑戰。

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來自荷蘭的Jeroen Temmerman，在美粧美髮市場打滾超過25年。加入ghd前曾於美粧品牌L'Oreal工作逾20年，對於「美」相關的市場經當熟悉。他日前接受本報專訪時提到：「兩者之間十分類似，不論是美粧抑或美髮品牌，最緊要懂得創新，不斷回應市場變化，才能鞏固與客戶的關係。」

各方腦力+努力 合作解問題

他笑言，本以為在2018年接任ghd行政總裁後，最大的挑戰主要圍繞着如何創新、如何研發新產品等。怎料一場疫情爆發，為他帶來震撼：「雖然我在行內有超過20年經驗，但在我的『工作經驗手冊』中，從沒有如何指導公司度過新冠大流行的章節。」Temmerman坦言，當時遇上供應鏈中斷的問題，確實令他有點手足無措。

他憶述，ghd產品大多需要芯片，惟在疫情反覆的情況下，芯片供應嚴重短缺，影響產品研發進度，他坦承：「那絕對是一個壓力測試！例如9個月前還不知道，到底本季度是否還能推出產品。」而面對這極具挑戰的極端情況，Temmerman強調作為領導者就更加不應慌亂，否則只會影響軍心；同時不能堅持靠自己一人來面對，要與團隊進行商討，從而改變策略來應對挑戰。

點擊圖片放大

他直言，雖然其經驗手冊上沒有關於新冠疫情的指引，但他相信不論遇到任何挑戰，必然是透過團隊合作，各方的「腦力」和「努力」來解決，

所有員工對我來說，都極為重要。

因此，他多年來一直堅持其荷蘭式管理風格，以最真摯的一面與團隊溝通，保持對員工的信任，同時以開放的態度傾聽他們的意見。

荷蘭人重視誠實和真誠，我們尊重個人意願，絕對不會因為我是高管，所有人都要只跟着我的話去做。

但Temmerman補充，在這種信任中，他會提出明確指引，讓團隊清晰知道要如何往前走，目標是甚麼，但在框架內仍會給予自由。

他以當時的芯片荒挑戰為例，「芯片短缺問題開始爆發，位於香港的營運團隊就連夜與我進行商討，不斷思考各種方法和可能性。團隊很快就尋得方法，為我們提供充足的芯片供應。」他多次強調，品牌在疫情下仍能高速發展，應歸功於團隊的共同努力。

他透露，在過去4年間，ghd的年均複合成長率均達雙位數字，收益更翻倍，由2019年的2.5億美元（約19.6億港元）增至2022年4億美元（約31.3億港元）。他有信心未來能夠繼續保持平穩上升，也期望在未來3年能夠增長超過1億美元。

【管理心得】營商環境瞬息萬變　老牌米商金源如何保持競爭力？

記者：曾曉汶

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