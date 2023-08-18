▲ 【業績｜內房】龍湖：今年債務壓力已經完全過去 正部署償付明年到期的銀團貸款

龍湖 （00960） 上半年業績仍有增長，此前亦提前償還17億元（人民幣，下同）債務。市場關注房企後市融資及還債狀況，龍湖首席財務官趙軼表示，今年債務壓力已經完全過去，境內到期債務僅餘11月到期的1.19億元，將會逐步償還明年到期的約80億港元銀團貸款，預期到今年底時，明年須還的債務或只有230億元左右，其中110億元為境內債券，120億元為國內開發貸。

他指，近期集團參與了央行及證監會組織的調研及探討，會上各監管層領導對民企的關心和支持是非常明顯，明確支持優秀民企的合理的融資需求。他強調，龍湖有充份資源償還，銀行端是集團融資主力，截至6月底，銀行融資佔比達55%，尤其是經營性物業貸，隨集團將有更多天街項目開業，料經營性物業貸整體大約能做到900億元，而目前餘額才400億元，增加空間仍大。另外，開發貸的審批亦保持順利。

提到境內債券融資，趙軼指，由於同行的風險爆雷事件， 民營債券的價格還未回到應有的水平，將保持關注，集團將發由中債信用增進公司擔保的債券作補充。而美元債市場目前是關閉，但集團首筆到期美元債於2027年，故在境外債方面是安全的。

短債比控制在約10% 料不再增加有息負債

龍湖上半年融資成本為融資成本4.26%，雖然國內融資成本降了25個基點，但境外銀團採用浮動利率令融資成本略有上升。

面對目前市況，龍湖指在任何情況都會保持優質的債券結構，包括將短債佔比控制在10%左右，以應對市場波動。龍湖董事長兼首席執行官陳序平表示，即使集團「三條紅綫」均在綠檔，有增加空間，但也不會再增加有息負債，並會持續優化資產結構。

問及房地產市道，龍湖高級副總裁張旭忠表示，上半年市道沒有預期好，但7月起中央釋出支持訊息， 一系列措施出台相信會帶來一波行情，集團會加大項目去化速度。上半年新項目首開去化率達70%，老的庫存項目則堅持去化，換回現金流。集團上半年可供銷售的貨源為2400億元，下半年還有800億新增貨源入市，料全年可售貨源超過3200億元。

堅持吸納土地項目毛利率達20%以上

買地方面，管理層指，集團的土儲相對充裕，續會堅持項目的毛利率及股東淨利率達20%及12%以上的原則，並會聚焦在20個主力城市和14個機會城市。

至於運營及服務業務，龍湖指，由於毛利率高於開發業務，項目權益比也較高，預期未來對收入的佔比將會持續提升。上半年兩個業務佔總收入約為兩成左右。

提到龍湖智創生活的上市進程，陳序平指，上市是手段不是目的，形容龍湖智創生活的發展狀態良好，由於市場投資情況較差，目前並非良好的上市時機。

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記者：袁諾曦