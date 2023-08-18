【帶你睇盤】鄰近嶺南大學+環境清幽　聚康山莊三房叫價790萬　實呎不用1.3萬

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鍾情匯璽位於港鐵站上蓋 內地家庭客5.8萬足四房海景戶
屯門樓價相對低水，向來受用家及投資者歡迎。今次祥益地產介紹的屋苑為聚康山莊，鄰近嶺南大學及港鐵兆康站。雖然並非位於屯門市中心，但勝在四周綠化設施充足，而且樓價相對低水。
放盤單位為聚康山莊5座中層B室，實用面積614平方呎，三房間隔，現叫價790萬元（最後更新日期：8月18日），實用呎價約12,866元。
|放盤單位
|屯門聚康山莊5座中層B室（物業編號：AN240973）
|實用面積
|614平方呎
|間隔
|三房
|叫價
|790萬元（最後更新日期：8月18日）
|賣點
|企理即住、間隔四正、品牌屋苑、鄰近大學、換樓之選
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
https://www.manyw.com/details/?282094
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢