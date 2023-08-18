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【帶你睇盤】鄰近嶺南大學+環境清幽　聚康山莊三房叫價790萬　實呎不用1.3萬

股樓投資 17:40 2023/08/18

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屯門樓價相對低水，向來受用家及投資者歡迎。今次祥益地產介紹的屋苑為聚康山莊，鄰近嶺南大學及港鐵兆康站。雖然並非位於屯門市中心，但勝在四周綠化設施充足，而且樓價相對低水。 

放盤單位為聚康山莊5座中層B室，實用面積614平方呎，三房間隔，現叫價790萬元（最後更新日期：8月18日），實用呎價約12,866元。 

放盤單位屯門聚康山莊5座中層B室（物業編號：AN240973）
實用面積614平方呎
間隔三房
叫價790萬元（最後更新日期：8月18日）
賣點企理即住、間隔四正、品牌屋苑、鄰近大學、換樓之選
點擊圖片放大
+10
+9

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.manyw.com/details/?282094

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

聚康山莊 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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