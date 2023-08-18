【帶你睇盤】鄰近嶺南大學+環境清幽　聚康山莊三房叫價790萬　實呎不用1.3萬

屯門樓價相對低水，向來受用家及投資者歡迎。今次祥益地產介紹的屋苑為聚康山莊，鄰近嶺南大學及港鐵兆康站。雖然並非位於屯門市中心，但勝在四周綠化設施充足，而且樓價相對低水。

放盤單位為聚康山莊5座中層B室，實用面積614平方呎，三房間隔，現叫價790萬元（最後更新日期：8月18日），實用呎價約12,866元。

放盤單位 屯門聚康山莊5座中層B室（物業編號：AN240973） 實用面積 614平方呎 間隔 三房 叫價 790萬元（最後更新日期：8月18日） 賣點 企理即住、間隔四正、品牌屋苑、鄰近大學、換樓之選

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