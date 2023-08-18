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【恒大危機】分析：中國或需接管民營內房1萬億美元不良資產

股市 16:48 2023/08/18

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【恒大危機】分析：中國或需接管民營內房1萬億美元不良資產

中國恒大 （03333） 月底在香港舉行債權人會議前，先於美國紐約申請破產保護，另類資產管理公司Clocktower Group的策略師Marko Papic接受外電訪問時稱，中國決策者有需要展現出「不惜一切代價」來拯救內地樓市，並可能要從民營內房接管約1萬億美元的不良資產。

Papic表示，自2021年以來，已違約內房的住宅銷量相當於中國住宅銷量的4成，加劇外界對中國經濟體抗壓力的憂慮。

為何中國恒大於美國申請破產保護？ 大和：其他內房或效法，可見【下一頁】

他續指，歐洲和美國用了近10年才摸索出有效方案重振經濟，包括大幅減息、購買大額政府債券作量化寬鬆並推出一連串財政刺激，而目前中國減息力度未足以恢復市場信心。

在他看來，中國有必要借鑑德拉吉（Mario Draghi）任歐洲央行行長期間採取的「不惜一切代價」的策略，以及參考美聯儲局在2007、08年金融海嘯後接管銀行資產負債表上的不良房貸和相關衍生品的做法。

相關文章：

【中國經濟】橋水達里奧：中國早就應該進行大規模債務重組　負債纍纍導致經濟增長被凍結

【中國經濟】美資深投資者羅奇：中國無法消除壞帳和不良資產 「中國經濟模式已明顯擱淺」

編輯：麥德銘

港股 中國市場 經濟 恒大 中國恒大（03333） 量化寬鬆
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