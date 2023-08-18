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【俄烏戰爭】烏無人機襲莫斯科市中心 爆炸離克宮不足5公里

環球政治 17:22 2023/08/18

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俄羅斯指控烏克蘭，於周五（18日）派遣無人機襲擊首都莫斯科市中心，俄軍成功擊落。無人機殘骸引起巨大爆炸，事發地點據報離克里姆林宮不足5公里。

【俄烏戰爭】烏拒割地予俄換入北約 北約高官就言論道歉 【下一頁】

俄羅斯官員聲稱，俄空軍成功攔截一架嘗試攻擊莫斯科的烏軍無人機。無人機被擊落後，殘骸墜毀在市中心的莫斯科展覽中心（Expo Centre）。據悉，展覽中心與克里姆林宮相距僅約4.83公里。

國防部則發出聲明，指周五凌晨4時防空系統偵測到無人機入侵後，成功改變其航道，並最終墜毀在非住宅區範圍。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）指救援人員出動協助，暫時未有人命傷亡報告。

俄羅斯盧布跌勢未止 普京否決重推資本管制 出口商願增加兌換外匯收入（第二版） 【下一頁】

當地媒體Mash報稱，有片段可見無人機墜毀地點鄰近俄羅斯政府的主要辦公大樓外圍，並發生巨大爆炸。同時，莫斯科所有機場暫時封鎖。

另一方面，俄方亦承認黑海艦隊船隻同日遭受烏軍攻擊。俄國防部表示，克里米亞半島塞瓦斯托波爾（Sevastopol）海軍基地約240公里處，有艦隻遇到無人駕駛船隻襲擊。俄方稱無人船接近前已被艦上炮火摧毀。

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責任編輯：吳漢培

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