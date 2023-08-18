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【通脹之苦】可可價格飆升影響朱古力食品銷情

商業 16:44 2023/08/18

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如果讀者是朱古力愛好者，也許要忍受一下了。隨著原材料可可價格飆升，朱古力食品商的利潤正在收窄，透過讓朱古力零食加價以將成本轉嫁消費者。

【病毒營銷】專家警告企業　抖音、小紅書品牌推廣須慎重

儘管近年因為通脹而價格上漲，但過去幾年朱古力商品的需求依然強勁，但隨著可可價格觸及46年來的高點、糖價也接近歷史最高點，朱古力食品商的利潤正在減少。據市研機構尼爾森數據，過去兩年朱古力商品價格上漲了約20%，歐洲和北美的消費者已經開始減少朱古力的購買量。

Mondelez行政總裁Dirk Van de Put表示，消費者正在貨比三家，希望找到優惠。這家以生產三角朱古力而知名的朱古力廠商，預計可可和糖的價格上漲將持續，Mondelez財務總監Luca Zaramella表示，過去12個月可可和糖的價格上漲30%以上，甚至更多，該公司正以大幅對沖並提高生產力來應對。

雖然Mondelez想透過加價來將成本轉嫁給消費者，但並不是所有古力愛好者都買帳。Mondelez今年的朱古力銷量增長正大幅放緩，從截至2月的14.8%降至截至7月的3.2%，另一家朱古力食品商Hershey的銷量，也同樣在提高價格後日益下降。加價影響銷量，廠商只能透過從其他地方節省成本來平衡。Hershey就希望透過放緩加價速度來阻止銷量下跌，並計劃依靠自動化來降低生產成本。

【唐吉訶德】唐吉訶德母企利潤首突破千億日圓　創歷史新高

責任編輯：李智賢

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