【A股減費】滬深交易所8.28減經手費3成　中證監：關注減印花稅呼籲、統籌提升A股和港股活躍度

中證監公布，擬降低A股證券交易經手費，並同步降低證券公司佣金費率。中證監續指，研究適當延長A股、交易所債券市場交易時間，更好滿足投資交易需求，同時關注近期外界對A股減印花稅的關注。中證監表示，連串行動是貫徹落實中國中央政治局會議7月推出「要活躍資本市場，提振投資者信心」。

滬深交易所減費 每10萬元交易省多少？

中證監發聲後，上海證券交易所、深圳證券交易所隨即公布，8月28日起下調A股經手費收費3成：

A股、B股交易經手費標準：成交額 0.00487% → 0.00341% （雙向收取）

A股大宗交易經手費折扣率：30%

B股大宗交易經手費折扣率：50%

以10萬元人民幣A股交易，投資者原先須向滬深交易所支付4.87元費用，8月28日起降至3.41元。撇除經紀佣金，買方總交易費用由7.87元降至6.41元；賣方總交易費用由107.87元，降至106.41元，0.1%印花稅依然是佔比最高的費用。

中證監：支持香港市場發展 提多項互聯互通工作

中證監又提到，支持香港市場發展，統籌提升A股、港股活躍度。目前，已經宣佈在滬深港通中引入大宗交易機制。

中監管表示，下一步將推出務實舉措，激發香港市場活力，促進內地和香港市場協同發展。一是持續優化互聯互通機制，進一步拓展互聯互通標的範圍，在港股通中增設人民幣股票交易櫃檯。二是在香港推出國債期貨及相關A股指數期權。三是支持在美上市中概股在香港雙重上市。

中證監也提及，加快推動REITs市場與香港市場互聯互通。

中證監：關注減印花稅呼籲和關切

在近期減印稅上的討論，中證監表示，已關注到市場對調降證券交易印花稅稅率的呼籲和關切。從歷史情況看，調整證券交易印花稅對於降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。有關具體情況建議向主管部門了解。

目前港股和A股主要交易費用

市場 股票印花稅 其他主要費用 合計 A股 0.10%

（賣出方支付） 交易所經手費：0.00487%（8月28日起將降至0.00341%）

中證監證管費：0.002%

中國結算過戶費：0.001% 買方：

0.00787%

賣方：

0.10787% 港股 0.13%

（買賣雙方各自支付） 證監會交易徵費：0.0027%

會財局交易徵費：0.00015%

交易所交易費：0.00565% 0.1385% 註：兩地ETF交易使費均不同於股票。上述費率未計兩地證券商佣金。

資料來源：港交所

將統籌防範城投債、房地產風險

中證監將統籌做好活躍市場與防範風險、加強監管各項工作，會同有關方面穩妥防範處置城投債券、房地產等重點領域風險，堅決維護市場穩定運行，堅守監管主責主業，加大資本市場防假打假力度，從嚴從快從重查處欺詐發行、財務造假、操縱市場、內幕交易等典型違法案件，為投資者提供真實透明的上市公司，鞏固長期投資信心。

當局又指，境外上市備案新規實施以來，企業提交備案材料積極踴躍，申請企業數量明顯增加。已有19家各類企業完成赴港、赴美境外上市備案。下一步，將持續暢通企業境外上市渠道，推出更多符合條件的「綠燈」案例，包括市場較為關注的協議控制（VIE）架構企業和平台企業。

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編輯：姚卓然