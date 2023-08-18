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【刺激措施】上交所8.28減經手費3成　中證監關注減印花稅呼籲、研延長A股交易時間　統籌提升A股和港股活躍度

股市 17:25 2023/08/18

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【刺激措施】中證監：降低證券交易經手費　研究適當延長A股市場

中證監公布，擬將降低證券交易經手費，同步降低證券公司佣金費率，並研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間，更好滿足投資交易需求。中證監表示，行動是貫徹落實中國中央政治局會議7月推出「要活躍資本市場，提振投資者信心」。上交所其後發公告，指8月28日將下調A股交易經手費3成。

上交所公布，將A股交易、B股交易經手費標準由原按成交金額的0.00487%雙向收取，下調至按成交金額的0.00341%雙向收取；大宗交易經手費收費標準仍執行下浮30%優惠，即按成交金額的0.002387%雙向收取。此外，將存託憑證交易經手費標準由原按成交金額的0.00487%雙向收取，下調至按成交金額的0.00341%雙向收取。

中證監：支持香港市場發展　提多項互聯互通工作

中證監又提到，支持香港市場發展，統籌提升A股、港股活躍度。目前，已經宣佈在滬深港通中引入大宗交易機制。

中監管表示，下一步將推出務實舉措，激發香港市場活力，促進內地和香港市場協同發展。一是持續優化互聯互通機制，進一步拓展互聯互通標的範圍，在港股通中增設人民幣股票交易櫃檯。二是在香港推出國債期貨及相關A股指數期權。三是支持在美上市中概股在香港雙重上市。

中證監也提及，加快推動REITs市場與香港市場互聯互通。

中證監：關注減印花稅呼籲和關切

在近期減印稅上的討論，中證監表示，已關注到市場對調降證券交易印花稅稅率的呼籲和關切。從歷史情況看，調整證券交易印花稅對於降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。有關具體情況建議向主管部門了解。

目前港股和A股主要交易費用

市場股票印花稅其他主要費用合計
A股0.10%
（賣出方支付）		交易所經手費：0.00487%（8月28日起將降至0.00341%）
中證監證管費：0.002% 
中國結算過戶費：0.001% 		買方：
0.00787%
賣方：
0.10787%
港股0.13%
（買賣雙方各自支付）		證監會交易徵費：0.0027%
會財局交易徵費：0.00015%
交易所交易費：0.00565%		0.1385%
註：兩地ETF交易使費均不同於股票。上述費率未計兩地證券商佣金。
資料來源：港交所

A股減印花稅機率高？ 官媒引分析人士：具備調整必要性和空間，可見【下一頁】

將統籌防範城投債、房地產風險

中證監將統籌做好活躍市場與防範風險、加強監管各項工作，會同有關方面穩妥防範處置城投債券、房地產等重點領域風險，堅決維護市場穩定運行，堅守監管主責主業，加大資本市場防假打假力度，從嚴從快從重查處欺詐發行、財務造假、操縱市場、內幕交易等典型違法案件，為投資者提供真實透明的上市公司，鞏固長期投資信心。

當局又指，境外上市備案新規實施以來，企業提交備案材料積極踴躍，申請企業數量明顯增加。已有19家各類企業完成赴港、赴美境外上市備案。下一步，將持續暢通企業境外上市渠道，推出更多符合條件的「綠燈」案例，包括市場較為關注的協議控制（VIE）架構企業和平台企業。

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編輯：姚卓然

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