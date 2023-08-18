鍾情匯璽位於港鐵站上蓋　內地家庭客5.8萬足四房海景戶

香港置業曾家輝表示，鐵路沿線屋苑租務承接力理想。南昌站匯璽3A座中層A室，實用面積1,358平方呎，屬四房套連多用途工作室間隔，向西南望海景。

曾家輝指，單位以6萬元放盤約半個月後獲內地客接洽，雙方經議價後減價約2,000元，以約5.8萬元承租，折合實用呎約42.7元。據悉，新租客為家庭客，心儀物業位於港鐵站上蓋，故睇樓2次後即拍板承租。

資料顯示，原業主於2018年10月以約3,701.6萬元購入上述單位，現租出能享約1.3厘回報。

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