▲ 【美股焦點】可可及糖價成本急升 Hershey及吉百利母企或難以再將成本轉嫁予消費者

面對可可成本急升，Hershey好時（美：HSY）和吉百利母企億滋國際Mondelez（美：MDLZ） 等朱古力生產商試圖將有關成本轉嫁予缺乏現金並正削減開支的消費者，但有關如意算盤或許未必再打得盤。

儘管朱古力價格於過去數年不斷上升，但市場對於朱古力的需求依然強勁，朱古力生產商因此獲取豐厚利潤，但隨可可價格升至46年高位，糖價亦升至逾十年最高，或會打破有關定律。

消費者在購物時更注重格價

據市場研究公司Nielsen資料顯示，過去兩年，歐洲及北美消費者已看到朱古力價格上升約兩成，並開始減少買入朱古力的數量。億滋國際行政總裁Dirk Van de Put上周指，消費者在購物時，較昔日更注重格價。

億滋國際財務總監Luca Zaramella上月稱，可可及糖價大幅上揚，過去12個月可可價格至少升30%。集團預期，可可及糖價將會繼續上升，集團要確保進行大額對沖以維持生產。

億滋國際朱古力銷量增長由2月時的14.8%，回落至7月的3.2%，期內好時朱古力銷售更下跌，反映消費者面對朱古力加價，均減少購買數目。

相關文章：【美股業績】沃爾瑪上季收入盈利勝預期、上季多賺53% 上調全年業績指引

相關文章：【美股業績】家得寶次季業績略勝預期、惟大額消費仍審慎 維持全年業績指引

編輯：陳韻妍