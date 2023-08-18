  • 30°C
香港時間 : 2023818日 (週五) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】可可及糖價成本急升　Hershey及吉百利母企或難以再將成本轉嫁予消費者

股市 16:31 2023/08/18

分享：

分享：

【美股焦點】可可及糖價成本急升　Hershey及吉百利母企或難以再將成本轉嫁予消費者

面對可可成本急升，Hershey好時（美：HSY）和吉百利母企億滋國際Mondelez（美：MDLZ） 等朱古力生產商試圖將有關成本轉嫁予缺乏現金並正削減開支的消費者，但有關如意算盤或許未必再打得盤。

儘管朱古力價格於過去數年不斷上升，但市場對於朱古力的需求依然強勁，朱古力生產商因此獲取豐厚利潤，但隨可可價格升至46年高位，糖價亦升至逾十年最高，或會打破有關定律。

消費者在購物時更注重格價

據市場研究公司Nielsen資料顯示，過去兩年，歐洲及北美消費者已看到朱古力價格上升約兩成，並開始減少買入朱古力的數量。億滋國際行政總裁Dirk Van de Put上周指，消費者在購物時，較昔日更注重格價。

億滋國際財務總監Luca Zaramella上月稱，可可及糖價大幅上揚，過去12個月可可價格至少升30%。集團預期，可可及糖價將會繼續上升，集團要確保進行大額對沖以維持生產。

億滋國際朱古力銷量增長由2月時的14.8%，回落至7月的3.2%，期內好時朱古力銷售更下跌，反映消費者面對朱古力加價，均減少購買數目。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：【美股業績】沃爾瑪上季收入盈利勝預期、上季多賺53%　上調全年業績指引

相關文章：【美股業績】家得寶次季業績略勝預期、惟大額消費仍審慎　維持全年業績指引

編輯：陳韻妍

美股 朱古力
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股業績】Caterpillar次季業績勝預期　料下半年收入高於去年
【美股業績】Caterpillar次季業績勝預期　料下半年收入高於去年
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【港元定存】WeLab Bank新推4個月定存　息4.2厘
【港元定存】WeLab Bank新推4個月定存　息4.2厘
【MPF】宏利投資管理料康健護理股下半年表現佳　原因是……
【MPF】宏利投資管理料康健護理股下半年表現佳　原因是……
【中國經濟】中國據報將推1萬億元地方再融資債額度　認定12個高風險省市
【中國經濟】中國據報將推1萬億元地方再融資債額度　認定12個高風險省市
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款