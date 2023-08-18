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內地專才承接移民放盤　君傲灣3房套893萬沽　重返2016年價位

股樓投資 16:42 2023/08/18

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二手市場再錄低價成交。利嘉閣地產溫錦駒說，將軍澳君傲灣2座低層B室，實用面積656平方呎，三房套間隔，享內園公園泳池景，為移民放盤，原開價920萬元，累減27萬元，終以893萬元易手，實用呎價約13,613元，重返2016年價位。   

溫錦駒說，買家為內地專才，心儀單位間隔實用，景觀舒適，而且屋苑鄰近地鐵站，出入便利，生活配套又齊全，便與業主洽商議價，終以893萬元入市。  

據悉，原業主於2017年以約844萬元買入單位，持貨6年，現帳面獲利49萬元，物業升值5.8%，而該屋苑現有約200個放盤，入場價約620萬元起。 

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 將軍澳 君傲灣 利嘉閣

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