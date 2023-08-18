內地專才承接移民放盤　君傲灣3房套893萬沽　重返2016年價位

二手市場再錄低價成交。利嘉閣地產溫錦駒說，將軍澳君傲灣2座低層B室，實用面積656平方呎，三房套間隔，享內園公園泳池景，為移民放盤，原開價920萬元，累減27萬元，終以893萬元易手，實用呎價約13,613元，重返2016年價位。

溫錦駒說，買家為內地專才，心儀單位間隔實用，景觀舒適，而且屋苑鄰近地鐵站，出入便利，生活配套又齊全，便與業主洽商議價，終以893萬元入市。

據悉，原業主於2017年以約844萬元買入單位，持貨6年，現帳面獲利49萬元，物業升值5.8%，而該屋苑現有約200個放盤，入場價約620萬元起。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映 【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

同場加映【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機