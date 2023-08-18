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【香港經濟】華僑銀行降香港今年經濟增長預測至3.2%　全年樓價料升4%

宏觀解讀 16:21 2023/08/18

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華僑銀行香港經濟師姜靜表示，儘管進入下半年，香港經濟應繼續復甦，服務出口等帶動增長，但對相當大的不利因素保持謹慎態度，包括高利率環境、中國經濟放緩等因素，相關的反彈面臨較大阻力。她指出，該行原先預測今年香港經濟按年增長4%，現時下調今年香港經濟增長預測至按年增長3.2%。

姜靜指，由於流動性收緊，港元利率可能會在明年初之前保持高位，然後在明年剩餘時間內走低，預期1個月及3個月港元拆息在今年底將分別達4.9%和5.05%水平，而到明年底分別為3.4%和3.6%，認為港元流動性不太可能持續極度緊縮，預期港元最優惠利率在今年剩下時間將保持不變。

她續指，港元拆息與美元擔保隔夜融資利率（SOFR）之間的息差，港元的資金需求是其中一個影響因素，現時已接近派息季尾，而預期在今年9月以後，未必會有大型IPO活動，預期整體來說，相關息差大幅收窄的機會不高，但現時香港銀行體系總結餘僅約450億元，若有大型IPO活動，其波幅或會很大。

她又提到，本地發展商可能預測息口將或已見頂，故會加快推盤步伐，現時本港樓市的向上或向下風險相若，料今年全年樓價升4%。

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【美國經濟】華僑銀行：不能完全排除美國經濟陷衰退風險　料儲局明年才減息

記者：胡學能

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