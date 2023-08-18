【績優股】 順豐房託中期分派收入增7.1% 股價曾逆市升逾5%

順豐房託（02191）昨日（17日）收市後公布中期業績，可供分派收入按年增長7.1%至1.17億元，中期每基金單位分派14.64仙，派息比率為100%，對比去年同期派13.67仙。業績表現穩健，帶動股價逆市造好，曾高見2.85元，最多升5.2%，收報2.78元，升2.6%。

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期內，順豐房託上半年收益增長13.2%至2.24億元，主要來自於去年6月收購長沙物業所帶來的貢獻。扣除物業營運開支後，物業收入淨額增長11.8%至1.81億元。房託管理人指出，收入增長主要受惠與母公司順豐集團的長期穩健合作關係，而且內地物流服務需求在國內消費增加及廣受歡迎的直播平台帶動電子商務需求急升的支持下仍保持穩健。

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截至6月底止，出租率維持98.2%。順豐集團租戶佔可出租面積約78.9%，並為上半年總收益提供約73.1%的貢獻。管理人指，旗下核心資產承租情況理想，而順豐集團計劃於今年下半年擴展至新的倉庫空間，進一步提高青衣物業及順豐房託的收入穩定性。

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記者：郭秀慧