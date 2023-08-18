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【美國經濟】華僑銀行：難排除美國衰退風險　料儲局明年才減息

宏觀解讀 16:17 2023/08/18

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【美國經濟】華僑銀行：不能完全排除美國經濟陷衰退風險　料儲局明年才減息

華僑銀行發表下半年經濟展望，華僑銀行全球資金部全球資金研究與戰略主管林秀心表示，已發展國家央行過份緊縮，會導致經濟放緩。她稱不能完全排除美國經濟有陷入衰退風險，指今次美國加息周期是由接近零息，升至逾5厘，以過往美國的加息周期歷史，絕大多數不能成功做到「軟着陸」。

由於核心通脹黏性強，林秀心預料今年下半年聯儲局仍維持聯邦基金利率區間介乎5.25厘至5.5厘，明年才會減息。

倘人民幣滙價跌至7.35　料內地再採干預

人行日前公布將中期借貸便利（MLF）利率下調0.15厘，至2.5厘。華僑銀行大中華地區研究主管謝棟銘相信，貸款市場報價利率（LPR）有可能在下周跟隨下調，估計第4季仍將再減息一次。謝棟銘認為，明年美國有機會陷衰退，故料人行不會激進減息，以保存彈藥調控貨策。

至於近期國有大行頻頻入市沽美元，謝棟銘認為，干預料是為了延緩人民幣貶值的速度，是「買更多的時間」讓經濟基本面改善、市場信心回歸，只要信心回來，人民幣仍有可能反彈。他又指，相信人民幣滙價若跌至7.35，內地方面會採取一些干預，不希望輕鬆突破，但若經濟復蘇不如預期，人民幣仍有可能繼續貶值。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

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記者：胡學能

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