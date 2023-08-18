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【城巴股東】漢思能源料城巴投資將獲得良好回報　上半年虧損收窄至410.7萬元

股市 16:05 2023/08/18

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【城巴股東】漢思能源料城巴投資將獲得良好回報　上半年虧損收窄至410.7萬元

漢思能源 （00554） 上半年虧損收窄至410.7萬元，收入增加20.3%至4.47億元。漢思指，城巴已經逐步實現盈利，今年7月1日新巴和城巴合併，並且獲政府授予了新的十年專營權，這對巴士公司未來運營和發展十分有利，預期對巴士公司的投資，將會獲得良好的回報。

加氫站11月可完成政府測試

香港政府上半年批准了城巴試運營香港第一輛氫能巴士及加氫站，集團決定出資採購及建設城巴運營的香港第一座加氫站，該加氫站將於10月在香港安裝完畢，預計11月可以完成政府測試，並與城巴首輛氫能巴士一起開始運營。此外，公司還將與國內外氫能產業領先的公司和機構合作，研究和探索適合香港環境特點的氫能製取、儲存、運輸和應用等技術，以幫助集團在未來香港氫能產業鍊建設中處於有利地位。

碼頭倉儲業務方面，上半年東洲國際引入新客戶後，營運統計數字均見改善，本地泊岸船隻數量、接收貨物的貨車數目、庫區及碼頭吞吐量
分別較去年同期上升32.9%，50.7%、39.8 及 32.5%。油品及化工品貯存罐的平均出租率95.7%，較去年同期輕微下跌0.8個百分點。漢思預計，下半年東洲國際碼頭和油庫仍將保持較高的運營效率，但由於人民幣貶值因素，將影響集團以港元計算的收入水平。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：【巴士加價】行會通過5間巴士公司加價申請　九巴加4%、城巴新巴加5%　6月18日生效

相關文章：【氫能巴士】城巴加氫站核心設備已完成生產、8月在港安裝　料10月正式投入服務

編輯：陳韻妍

港股 汽車 氫能 城巴 巴士 漢思能源（00554）
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