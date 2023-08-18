日本7月份核心消費者物價上升3.1% 市場料短期內利率不變

日本7月份核心消費者物價漲幅放緩，支持了日本央行（BOJ）將不急於逐步退出寬鬆貨幣政策的預期，即使通脹仍頑固地高於央行的目標。

核心消費者物價指數（CPI）（包括石油產品，但不包括波動較大的新鮮食品價格）上升了3.1%，符合市場預測中值，而上個月為上升3.3%。該指數連續第16個月保持在日本央行2%的通脹目標之上。

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核心通脹指數（不包括新鮮食品和能源價格）是日本央行密切關注的衡量通脹趨勢的更好指標，該指數在7月份同比增長了4.3%，比上月有所加快。

日本央行認為，工資壓力尚未積累到足以對超寬鬆貨幣政策進行新一輪調整的程度。分析人士認為，以服務業為主導的通脹加速是一個積極跡象，表明日本央行希望刺激的需求方通脹可能正在形成。

農林中金總合研究所首席經濟學家Takeshi Minami表示：「數據證實，住宿和食品等服務行業的價格壓力正在上升，而包括能源在內的進口通脹正在趨於平靜。」

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Capital Economics經濟學家吳（Gabriel Ng）說，關鍵問題是服務業通脹能否接過接力棒。他認為，由於單位勞動力成本幾乎沒有上升，而消費者支出也因實際收入大幅下降而開始動搖，懷疑服務業通脹能否接過接力棒，「因此，我們仍然預計日本央行將在可預見的未來維持短期政策利率不變。」

《路透社》對16位分析師進行了調查，預計下週五公佈的數據將顯示，8月份東京地區核心消費者物價可能同比上漲2.9%，較上月的3%有所放緩，一些分析師預計通脹率將在2024財年放緩至2%以下。

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日本央行行長植田和男強調，在成本推動型通脹轉變為由強勁的國內需求和更高的工資增長所驅動的通脹之前，有必要保持超寬鬆的政策。

在日本央行的收益率曲線控制（YCC）下，央行將短期利率控制在-0.1%的水平，並大量購買政府債券，將10年期債券收益率控制在0%左右，以此來推動通脹率達到2%的目標。

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記者：張瑋婷