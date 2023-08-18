【異動股】 績後遭多間大行下調目標價 京東健康再跌逾12%

京東健康（06618）近日公布上半年業績，收入按年升34%至271億元人民幣；盈利大升近6倍至15.6億元人民幣。然而，績後遭多間大行下調目標價，包括里昂、野村、富瑞及滙豐研究，拖累股價繼續受壓，曾低見41.1元，最多跌13.1%，最新報41.2元，仍大跌12.9%，成交額10.8億元。

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里昂表示，由於收入預測下降和人民幣貶值，因此將京東健康目標價由100元下調至80元，但仍維持「買入」評級。該行指，京東健康上半年經調整淨利潤按年升一倍至24億元人民幣，超出該行預期的32%，主要是供應鏈和網絡改善及市場擴張帶動集團的收入穩固增長，但被疫情後正常化影響大過預期所部分抵銷。

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滙豐研究同樣維持京東健康「買入」評級，目標價則由70元下調至65元。該行指出，京東健康在服務類別收入的增加以及利息收益上升方面表現好於預期，且相信近期的反貪腐措施和藥物銷售監管對其業務的影響將是溫和的。不過，該行認為其第二季度業績差過預期，因此對其下半年收入增長的信心減弱，現時估計新冠疫情相關產品需求可能下跌60%至70%，原先預期公司下半年整體收入按年增長17%，現時估計只是持平。

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記者：郭秀慧