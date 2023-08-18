意大利日報稱歐央行準備致函政府 抗議意大利收銀行暴利稅

意大利日報《晚郵報》（Corriere della Sera）周五（18日）撰文稱，歐洲中央銀行（ECB）正準備致函意大利，就政府對銀行利潤徵收暴利稅一事提出異議。

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該報在未引述消息來源的情況下寫道，這封信將批評羅馬在上周宣布徵稅之前沒有按照歐盟規定通知意大利央行或歐洲央行。

文章稱，歐洲央行將在最遲於 「幾周內 」發出的信函中表示，徵稅有可能削弱意大利的銀行和整體經濟。

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責任編輯：張瑋婷