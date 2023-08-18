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【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令

科技 16:19 2023/08/18

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社交媒體應用程式TikTok的數據安全處理方式，為美國帶來的國家安全爭議有目共睹。繼蒙大拿州（Montana）全州禁用TikTok後，紐約市亦在日前宣布，禁止在政府設備上使用TikTok。與此同時，最新調查顯示，有近一半美國成年人支持禁用TikTok。

【TikTok被禁】紐約市憂慮安全問題　禁止政府設備使用TikTok

據國際市場研究公司益普索（Ipsos）今周進行的民意調查顯示，受訪的1,005名美國成年人中，有47%人在一定程度上表示，支持禁止TikTok 在美國使用，36%人反對禁令，17%人則表示「不知道」。

雖然TikTok此前已多次表明，該企已採取了前所未有的行動，來保護美國用戶數據，並將致力「建立一個安全、可靠和包容的平台，以確保其用戶在美國獲得積極的體驗」。但包括美國聯邦調查局（FBI）局長、中央情報局（CIA）局長在內的美國高級情報官員也明確表示，TikTok對美國國家安全構成了威脅；美國議員亦不時呼籲應在全國范圍內禁用TikTok。

此外，外媒《路透社》提到，盡管TikTok禁令議題，或將成為共和黨於2024年美國總統競選的焦點。但由於前美國總統特朗普在任內推出的TikTok禁令，遭當時一系列的法院判決駁回，使禁令無法正式生效。相信美國要做到全國禁TikTok，仍有一定難度。

【短片大戰】YouTube Shorts仿傚TikTok、IG　推重混、貼圖新功能

【純文字之爭】又一新文字對手？　TikTok推出新功能　支援發表純文字帖文

責任編輯：殷凱怡

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