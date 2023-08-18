淘大花園一房戶408萬沽　時光倒流至2017年

二手市場再錄時光倒流價。中原地產范鎮培說，九龍灣淘大花園L座中層8室，實用面積285平方呎，一房間隔，外望園景，最初開價460萬元，日前累減52萬元，以408萬元易手，實用呎價約14,316元，造價時光倒流至2017年水平。

范鎮培透露，買家為同區上車客，見近日新盤大幅減價，雖有意入市，惟有急切住屋需要，等不及長樓花期，決定於二手市場大膽還價逾一成，終成功購入上址自用。

據悉，原業主於2017年以400萬元購入單位，持貨6年，現賬面僅獲利8萬元離場，物業期內升值2%。

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