【大行報告】富瑞：料原料藥出口及需求維持強勁 上調聯邦製藥目標價至10.8元

富瑞引述聯邦製藥（03933）盈喜表示，預計公司中期純利將按年增長91%至約12億元人民幣，估計中間體及原料藥的出口與全球需求將維持強勁，以及6-APA的定價向好。該行重申對其「買入」評級，預計其胰島素、GLP-1及動物保健產品等可能成為提升盈利質量的動力，並將目標價上調至10.8元。

該行亦指出，醫療行業數據顯示上半年6-APA平均售價同比上升11%，於7月至8月中旬也增長10%，若增長趨勢持續，全年6-APA均價將增長6%至7% ，憧憬公司第三季及全年表現都強勁。

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聯邦製藥早前發盈喜，預計中期純利增至約12億元（人民幣，下同），遠超去年同期6.29億元，按年大幅增長90.8%。期內主要受惠集團各業務板塊營業額穩步增長，以及整體毛利上升約9億元。

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記者：鄭昊彤