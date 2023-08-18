大英博物館職員被炒 涉監守自盜偷古文物

英國大英博物館一名前職員被指，涉嫌盜取館內多項歷史文物。館方周三（16日）表示已就事件採取緊急措施及展開安全評估，倫敦警方亦開始調查事件。

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大英博物館周三公布於今年初發現館黃金珠寶﹑半寶石及玻璃品失蹤﹑被盜及損毀，相關藏品界乎公元前15世紀至公元19世紀。館方表示，一名職員因涉事被解僱。

館方同時宣布展開獨立的安全評估，亦會針對涉事職員提出法律行動。倫敦警方的經濟犯罪行動組據報亦就事件展開調查。

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英國媒體披露，被解僱職員為56歲前策展人希格斯（Peter Higgs）。他為大英博物館工作30年，主要負責希臘文物藏品﹑希臘雕塑及希臘化時代歷史展覽。

希格斯兒子Greg受訪時表明，父親並無犯事，對失去工作及名聲受損感到不高興，認為事件對父親不公平。Greg亦直指真正涉案者可能另有其人，而且他亦不察覺有任何文物遺失。

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責任編輯：吳漢培