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【券商點睇】集採影響逐漸消退 看好中生製藥獲海外收入

股樓投資 20:26 2023/08/18

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天風證券表示，中國生物製藥（01177）在創新藥板塊的上市產品「安羅替尼」聯用潛力持續兌現、「派安普利單抗」開始放量、在研管線梯隊建設完成。另外，在仿製藥板塊集採影響基本出清、利馬前素片等產品仍有一定增長潛力下，預計公司海外優質標的將於明年為公司提供收入，看好其發展。

 

該行指出，先前受集採影響，公司主力產品「恩替卡韋」銷量和市佔率迅速萎縮，帶動仿製藥業務承壓。而截至2022年，公司5億以上的仿製藥品種均已納入集採範圍，集採對公司影響基本出清。此外，利馬前素片等仿製藥產品仍保有一定增長潛力。

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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公司亦有全面推進研發創新戰略，研發管線覆蓋腫瘤、肝病和心腦血管等領域的新技術、新方向及新靶點。2018年、2021年公司一類創新藥安羅替尼與派安普利單抗分別上市，標誌著中國生物製藥走向創新轉型。截至2023年6月，公司創新藥管線內共有57款產品，2025年前有望推出超過10款創新藥產品。

 

國際化方面，中生製藥的海外子公司invoXPharma已成功收購領先軟霧吸入平台Softhale、開創性mRNA遞送平台pHion以及差異化雙特異性腫瘤研發平台F-star，增強了invoX以腫瘤和呼吸系統為核心的管線建設。該行料隨著invoX、pHionTherapeutics、F-star等海外子公司成果轉化，有望於2024年起為母公司提供收入。

 

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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產品 中國 中國生物製藥（01177） 買入 目標價 港股 大行報告 經濟

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