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【大行報告】大摩：派中期息業績屬正面 料兗煤澳大利亞股價15日內升

股樓投資 16:12 2023/08/18

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摩根士丹利表示，兗煤澳大利亞（03668）的業績正面，因中國煤炭同行通常不會提供中期股息，並料其股價將於15日內上升，予目標價34.56元及評級「增持」。兗煤澳大利亞周五（18日）收報25.3元，跌1.7%。

 

 

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

 

 

該行另外提到，雖然目前澳洲液化天然氣設施的潛在罷工未對集團產量造成影響，但可能會導致動力煤價格有上行風險。



 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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兗煤澳大利亞早前公布今年上半年業績，期內營業額39.8億元（澳元，下同），按年跌16.8%。純利錄得9.7億元，按年跌44%；每股盈利73.7仙，以及宣布派中期息37仙。

 

 

 

 

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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記者：鄭昊彤

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澳元 純利 營業額 兗煤澳大利亞（03668） 大行報告 買入 目標價 港股 中國

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