【大行報告】大摩：派中期息業績屬正面 料兗煤澳大利亞股價15日內升

摩根士丹利表示，兗煤澳大利亞（03668）的業績正面，因中國煤炭同行通常不會提供中期股息，並料其股價將於15日內上升，予目標價34.56元及評級「增持」。兗煤澳大利亞周五（18日）收報25.3元，跌1.7%。

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該行另外提到，雖然目前澳洲液化天然氣設施的潛在罷工未對集團產量造成影響，但可能會導致動力煤價格有上行風險。







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兗煤澳大利亞早前公布今年上半年業績，期內營業額39.8億元（澳元，下同），按年跌16.8%。純利錄得9.7億元，按年跌44%；每股盈利73.7仙，以及宣布派中期息37仙。

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記者：鄭昊彤