CCL跌回今年2月水平　中原：二手市淡靜　指數仍有下調空間

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報162.88點，按周跌1.54%，跌幅是2022年11月後，38周以來最大。CCL終止3周連升，向下跌穿163點，指數創26周新低，重返今年2月時水平。今周整體樓價跌幅顯著，是反映7月27日美國和本地主要銀行加息當周的市況。利率持續高企，加上美國重申今年不會減息，二手市場氣氛淡靜，樓價進一步下調。

二手樓市仍處於拉鋸局面，令整體樓價調整速度緩慢。CCL早前連續13周於165點至168點窄幅爭持，近5周則於162點至165點徘徊，相信短期樓價繼續在現水平反覆。CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近18周累跌3.28%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.99點，按周跌1.72%。CCL(中小型單位)報161.73點，按周跌1.60%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創26周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)報168.66點，按周跌1.24%。

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報165.96點，按周跌2.20%。九龍CCL_Mass報154.41點，按周跌3.29%，指數創28周新低，重返今年1月時水平。港九市區樓價齊跌2周，分別累跌2.65%及3.63%。新界東CCL_Mass報175.42點，按周跌0.99%，指數創24周新低，重返今年2月時水平。新界西CCL_Mass報153.29點，按周升0.46%，連升2周共2.21%。

2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升3.90%，CCL Mass升4.27%，CCL(中小型單位)升4.52%，CCL(大型單位)升1.20%。港島升6.45%，九龍升2.41%，新界東升3.18%，新界西升5.41%。

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