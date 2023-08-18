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【科技大戰】Microsoft宣布下月舉行「特別活動」　料發布新平板電腦

科技 15:11 2023/08/18

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秋季將至，代表著科技界將迎來一連串的新品發布活動。正當外界仍在揣測哪一科企巨頭會率先登場時，Microsoft（微軟）亦於昨（17日）無預警宣布，將於9月21日舉行一場「特別活動」。

【高危漏洞】Microsoft揭工業操作系統漏洞　嚴重或導致發電廠關閉

綜合外媒報道，Microsoft已開始向媒體發出，有關9月21日於紐約市舉行的活動邀請。雖然該企在邀請信中，未預告任何有關活動的詳細，僅稱其為「特別活動」。但鑑於微軟往年經常在相近的日子，舉行新硬件發布。故外媒推測，該企屆時或會展示其最新的Surface設備，如盛傳將於秋季推出Surface Go 4、Surface Laptop Studio 2和Surface Laptop Go 3。

值得留意的是，微軟今年較早之前宣佈裁員，並改變其硬件產品生產策略，停產品牌滑鼠、鍵盤及攝像鏡頭，專注於Surface產品及其周邊配件。是次活動有可能是該企在硬件生產策略改革後，首場硬件新品發布活動，未知會否能看到以Surface配件之名出現的新滑鼠或新鍵盤。

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責任編輯：殷凱怡

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