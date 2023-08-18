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【內房危機】遠洋集團半年虧損183億人幣　據報已匯出7500萬元人民幣到期利息

股市 22:15 2023/08/18

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【內房危機】遠洋集團升近3%　據報已匯出「15遠洋03」明日須支付的7500萬元人民幣利息

遠洋集團 （03377） 公布未經審核財務資料，料2023年半年虧損183億元（人民幣，下同），較去年同期虧損10.87億元擴大。遠洋集團期內營業額縮水一半年208億元。至6月底，公司資產2161億元、負債1902億元，股東應佔權益總值127億元，較去年底縮水75%。

上月鬧流動性告急，未能如期支付到期債息，遠洋集團最新債務情況有所改善，據內媒從消息人士透露，遠洋集團提出匯出資金，支付8月19日到期的境內債券「15遠洋03」。

「15遠洋03」全稱為「遠洋地產有限公司2015年公司債券（第一期）（品種三）」，發行金額15億元，票面利息5%，每年的付息日為8月19日，到期日為2025年8月19日。

部分債務展期取得進展　月初到期20億人幣債券未有定案

目前，遠洋集團旗下債務展期取得部分進展。8月17日晚，遠洋集團發佈公告宣布，2024年、2027年和2029年到期的三筆美元債票息展期方案正式通過。遠洋集團周五（18日），擬將2024年票據下周復牌。

不過，旗下8月2日到期未付本息的「18遠洋01」，目前仍在30天寬限期內，展期方案仍未通過。

「18遠洋01」債券期限5年，規模合計20億元人民幣，當期票面利率4.0%，附發行人調整票面利率選擇權及債券持有人回售選擇權，本期債券的兌付日為2023年8月2日。

有投資人指，雖然「18遠洋01」的展期方案未能定論，但另一邊美元債的利息展期通過，這個時候「15遠洋03」的利息及時匯出，對投資人而言也算好事，希望可以遠洋可以有精力優化「18遠洋01」的方案。

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編輯：姚卓然

港股 國企內房股 民企內房股 遠洋集團 債券 遠洋集團（03377）
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