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【內房危機】遠洋集團升近3%　據報已匯出「15遠洋03」明日須支付的7500萬元人民幣利息

股市 14:15 2023/08/18

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【內房危機】遠洋集團升近3%　據報已匯出「15遠洋03」明日須支付的7500萬元人民幣利息

據內媒從消息人士透露，遠洋集團 （03377） 旗下境內債券「15遠洋03」在8月17日匯出了應該於8月19日支付的利息7500萬元人民幣。遠洋集團午後升2.8%，報0.365元。

「15遠洋03」全稱為遠洋地產有限公司2015年公司債券（第一期）（品種三），發行金額15億元，票面利息5%，每年的付息日為8月19日，到期日為2025年8月19日。

部分債務展期取得進展

目前，遠洋集團旗下債務展期取得部分進展。8月17日晚，遠洋集團發佈公告宣布，2024年、2027年和2029年到期的三筆美元債票息展期方案正式通過。不過，「18遠洋01」這隻應該在8月2日支付本息的債券目前仍在本金支付的30天寬限期內，展期方案仍未通過。

「18遠洋01」債券期限5年，規模合計20億元人民幣，當期票面利率4.0%，附發行人調整票面利率選擇權及債券持有人回售選擇權，本期債券的兌付日為2023年8月2日。

有投資人指，雖然「18遠洋01」的展期方案未能定論，但另一邊美元債的利息展期通過，這個時候「15遠洋03」的利息及時匯出，對投資人而言也算好事，希望可以遠洋可以有精力優化「18遠洋01」的方案。

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編輯：姚卓然

港股 國企內房股 民企內房股 遠洋集團 債券 遠洋集團（03377）
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