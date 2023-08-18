西班牙海灘豎假英文告示 阻大量外國遊客湧入

西班牙馬略卡島（Mallorca）為歐洲夏日度假勝地之一，每年夏季迎接大批海內外旅客。然而，近日有旅客發現，當地有海灘豎立英文警告牌提醒旅客嬉水可能有風險，但同一警告牌下的加泰隆尼亞語則顯示海灘開放，被指是阻止外國旅客。

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網上流傳多張照片，顯示馬略卡島上不少熱門沙灘有豎起警告牌，提醒旅客在海灘嬉戲可能受落石或水母威脅的英文字句。另有海灘在大閘前貼出，前往海灘將需步行接近3小時，事實卻是只需數分鐘路程。

惟有人發現牌上的加泰隆尼亞語字句卻是「海灘開放，無危險」。其中一個小心水母的告示中更以加泰隆尼亞語表明，「沒有水母亦不歡迎外國旅客。」

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反資本主義團體Manacor Caterva承認是組織所為，指行動帶點幽默含意。團體在社交平台X（前稱Twitter）發文時表示，行動反對外國旅客佔領當地海灘，並指有需要人士可以向組織索取，他們會提供高畫質版本。

Manacor Caterva向當地媒體發出的聲明中指出，譴責過量外國遊客湧入馬略卡島令當地民眾權益受損，斥責資本主義利用如旅遊的經濟活動，再次展示如何極端榨乾土地及從工人身上取得最大化價值。

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責任編輯：吳漢培