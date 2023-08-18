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【交友平台】不甘淪為公關手段？　美企停止向Tinder　提供用戶背景調查服務

科技 13:27 2023/08/18

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交友平台多年來充斥著不少不法之徒，以進行詐騙、性侵犯等犯罪行為。為免用戶受害，交友平台巨頭Tinder夥同綫上背景調查公司嘉寶（Garbo），在去年開始向Tinder用戶提供背景調查服務。惟近日嘉寶宣布，將於8月底起關​​閉為Tinder用戶而設的背景調查工具。

【交友陷阱】LinkedIn、fb成社交媒體詐騙重地　專家提5招保個資安全

Tinder所屬公司Match Group自2019年起，與嘉寶建立合作夥伴關係，後者將為前者部分交友應用程式的用戶，如Tinder，提供用戶背景調查服務。用戶可以通過Tinder安全中心前往嘉寶為該企而設的調查工具，並獲得兩次免費調查，及其後每次收費為2.5美元（約19.57港元）起的調查服務，以了解被調查者的暴力、逮捕、定罪及性犯罪記錄等個人資訊。

據外媒《華爾街日報》報道，Match Group希望透過在用戶的Tinder個人資料上，顯示徽章以表明該用戶沒有犯罪記錄。惟嘉寶創辦人Kathryn Kosmides不認同其做法，並指：「你不能將某人列入白名單，也不能給他們提供好人或壞人的身份驗證」。

與Match Group存分歧　終止雙方合作

雖然該報未有提供雙方的意見分歧，是否促使其合作關係破裂的主因。但Kathryn Kosmides在網誌中稱，面臨「綫上平台缺乏支持和真正主動性」及「平台上不良行為者的持續騷擾和威脅」後，決定於8月底暫停嘉寶為Match Group旗下平台提供的背景調查服務。

她又提到，大多數的社交及交友平台，都沒有致力於保障其用戶安全和信任度。「大多數科技公司只是將信任和安全視為良好的公關；他們更關心利潤，而不是你。」另稱，寧願將公司重點轉移到其他工作上，「而不是讓嘉寶的願景受到損害，並淪為大公司營銷目標的一部分。」

【TikTok被禁】紐約市憂慮安全問題　禁止政府設備使用TikTok

【Telegram新功能】Telegram Stories全面開放　不再屬付費用戶專享

責任編輯：殷凱怡

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